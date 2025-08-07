Virus Chikungunya trasmesso dalle zanzare Aedes, quali sono i sintomi e i rischi per l'uomo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La malattia di Chikungunya è causata da un virus trasmesso dalle zanzare Aedes, nello specifico le specie infette delle note zanzare tigre (Aedes albopictus). Le persone che contraggono il virus accusano, generalmente, una febbre alta e improvvisa, diffusi dolori articolari. Questi sintomi possono perdurare da poche settimane ad alcuni mesi. Nei pazienti sani la sintomatologia è solitamente autolimitante, ma nei soggetti fragili – come persone anziane o affette da patologie pregresse – si possono manifestare complicazioni.

Chikungunya, che cos’è

Una spiegazione dettagliata arriva dal dipartimento Malattie Infettive/Tropicali e Microbiologia dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), dove si registra un caso di infezione dal virus su una donna di 64 anni che di recente non ha frequentato aree in cui la malattia risulta endemica.

La Chikungunya si trasmette attraverso la puntura delle zanzare Aedes, specialmente la tipologia Aedes albopictus meglio nota come zanzara tigre.

ANSA Una disinfestazione contro le zanzare portatrici di Dengue e Chikungunya, Sri Lanka

Come precisa all’Askanews la Direzione Prevenzione della Regione Veneto, il contagio si verifica quando una zanzara colpisce una persona infetta, quindi – dopo un periodo di incubazione – può trasmettere l’infezione ad altri soggetti sani.

Askanews scrive che il primo caso nella storia si è verificato in Tanzania nel 1952, anche se esistono rapporti del 1779 in cui si segnalava una malattia con una sintomatologia simile in Indonesia.

Quali sono i sintomi

In primo luogo va precisato che il periodo di incubazione della Chikungunya può durare dai 3-7 giorni fino a 12 giorni, dopo i quali la persona colpita potrebbe manifestare un’improvvisa febbre alta e dolori acuti, in molti casi invalidanti. A ciò dobbiamo il nome “Chikungunya“, che in swahili indica “ciò che curva” o “ciò che contorce”.

Altri sintomi comuni sono il mal di testa, dolori muscolari, rash cutaneo e affaticamento. In altri casi ancora è possibile accusare disturbi gastrointestinali e disturbi di tipo neurologico. Nei pazienti sani – scrive Askanews – solitamente non si verificano conseguenze gravi.

Le categorie a rischio

Se nei pazienti sani la Chikungunya non porta a complicazioni degne di attenzione, altri soggetti più fragili sono considerati maggiormente a rischio. Si tratta di persone anziane o con comorbidità, per le quali può verificarsi il decesso.

Per il momento in Europa non è presente un vaccino contro questa malattia, cosa diversa per gli Stati Uniti. In ogni caso, per scongiurare l’infezione è bene adottare le misure canoniche per disincentivare le punture di zanzara sia negli spazi interni che all’interno di abitazioni e luoghi pubblici.

Come prevenire l’infezione

Per il contrasto alla Chikungunya non esistono protocolli terapici dedicati. Solitamente in caso di infezione il paziente o la paziente riceve una cura per alleviare i sintomi. Tuttavia, esistono misure da adottare per scongiurare la puntura delle zanzare Aedes, le stesse contrastare le zanzare più comuni.

In primo luogo, l’utilizzo di zanzariere e repellenti riduce il contatto con gli insetti, ma nel caso dei repellenti alcune categorie – le donne incinte e i bambini di età inferiore ai 3 mesi – ricevono i consigli del medico di base.

Si ricorda, inoltre, che alcuni tipi di zanzare tigre sono attive durante il giorno, dunque nell’arco della giornata in cui siamo più attivi. Per questo è bene indossare abiti chiari – gli insetti di cui parliamo sono più attirati dal nero – e che non lascino troppe zone del corpo scoperte. Nonostante il caldo, alcuni indumenti (camicie e pantaloni) hanno una composizione leggera e sebbene coprano braccia e gambe mantengono una temperatura corporea costante.

Per quanto riguarda il Veneto, la paziente di 64 anni ricoverata a Negrar è la prima a non aver frequentato Paesi in cui la malattia è endemica. Recentemente, infatti, i casi registrati erano propri di pazienti provenienti da viaggi nei Paesi di cui sopra.