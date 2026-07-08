Virus colpisce la Norvegia prima del match con l'Inghilterra al Mondiale 2026, tosse e febbre tra i sintomi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La nazionale di calcio della Norvegia, a pochi giorni di distanza dal match contro l’Inghilterra al Mondiale 2026, valido per l’accesso alla semifinale del torneo, è alle prese con un virus. Tosse, febbre, spossatezza e mal di pancia sono i sintomi che avrebbero accusati diversi giocatori, tra cui però non rientrerebbe la star Haaland. Colpito anche il ct Solbakken.

La Norvegia e il virus al Mondiale 2026: chi sono i calciatori colpiti

La Norvegia, reduce dalla vittoria contro il Brasile che le è valsa l’accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026, è alle prese con un virus che ha colpito alcuni calciatori della nazionale, attesa sabato dalla partita contro l’Inghilterra per conquistare un posto in semifinale.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, nel ritiro è scattato l’allarme contagio dopo che parte dello spogliatoio è finita fuori gioco a causa di un virus intestinale che sta causando sintomi che spaziano dalla febbre alla spossatezza, passando per il mal di pancia.

Tra i giocatori monitorati con più attenzione c’è il terzino del Torino Marcus Holmgren Pedersen, che è stato costretto a saltare già la partita contro il Brasile agli ottavi di finale del Mondiale 2026.

Prima di Pedersen, anche l’attaccante Jorgen Strand Larsen era rimasto out a causa della febbre.

Tra i calciatori alle prese col virus non ci sarebbe l’attaccante Haaland, protagonista dello storico successo contro il Brasile con una doppietta e assoluta star della nazionale norvegese.

ANSA

Norvegia alle prese con un virus al Mondiale: le parole del ct Solbakken

“Diversi giocatori hanno la tosse, con un po’ di raucedine”, ha confermato il commissario tecnico norvegese Stale Solbakken.

Lo stesso ct è alle prese con l’influenza, tanto che dopo il successo col Brasile ha scelto di non festeggiare: “Ho lasciato che fosse lo staff a celebrare la vittoria. Ero troppo stanco. Sono andato a letto, ho rivisto la partita e risposto a qualche messaggio. Ho dormito pochissimo e malissimo” ha spiegato Solbakken.

Secondo il commissario tecnico della Norvegia, che ha spiegato i recenti malori con i continui spostamenti e l’aria condizionata, “non c’è il rischio di focolai“.

Quando si gioca Norvegia-Inghilterra al Mondiale 2026

La nazionale norvegese ha a disposizione ancora alcuni giorni per mettersi alle spalle la battaglia col virus.

Il quarto di finale del Mondiale 2026 Norvegia-Inghilterra, valido per l’accesso in semifinale, è in programma alle 23 (ora italiana) di sabato 11 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida.