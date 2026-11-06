Virus dei conigli in Veneto, cos'è la mixomatosi che ha costretto al divieto di caccia: come si manifesta

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si sta espandendo in Veneto l’epidemia della mixomatosi, nota anche come ‘virus dei conigli‘, che colpisce anche le lepri. Da sabato 7 novembre un decreto del presidente della Regione estende il divieto di caccia alla lepre a ulteriori 12 ambiti territoriali e a 7 comprensori alpini. La misura rimarrà in vigore fino a lunedì 30 novembre.

Mixomatosi, si estende in Veneto il ‘virus dei conigli’: nuove misure

Il divieto di caccia in Veneto riguarda gli ambiti territoriali di caccia VE01, PD02, PD03, VI02, VR01, VR03, VR04, TV01, TV02, TV07, TV09 e TV10 e i comprensori alpini VR15, VI20, TV03, TV08, TV10, TV13 e TV28. La misura, come riporta l’AdnKronos, era già attiva dallo scorso 30 ottobre negli ambiti territoriali di caccia RO01, RO02, RO03, PD04, VE02, VE03, VE04, VR05, VR06, TV03, TV05 e TV06 e nel comprensorio alpino TV14.

In Veneto gli ambiti territoriali di caccia sono in totale 28. Dunque il blocco è di fatto completo. Come si legge sul sito dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna ‘Bruno Ubertini’, a settembre per la prima volta è stata rilevata in Italia la presenza dell’ha-Myxovirus (noto anche come Toledo-MYXV), un ceppo ricombinante del virus della mixomatosi in grado di infettare non solo i conigli, ma anche le lepri, animali che storicamente sono colpiti sporadicamente da questa malattia.

ANSA

Il ‘virus dei conigli’ rilevato per la prima volta in Spagna nel 2018

Uno dei primi focolai è stato individuato ad agosto in un allevamento di lepri in provincia di Padova. Le successive indagini epidemiologiche hanno permesso di accertare la presenza di altri casi tra le lepri selvatiche negli Ambiti Territoriali di Caccia di Padova e Venezia.

Il ceppo, rilevato per la prima volta in Spagna nel 2018 in seguito a un evento di ricombinazione genetica, si è poi diffuso gradualmente in Portogallo, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria e Ungheria. Il suo arrivo in Italia si inserisce quindi in un processo di espansione già in corso da diversi anni in Europa.

Il quadro clinico è simile a quello della forma classica della malattia e comprende lesioni nodulari localizzate su testa, occhi, naso, zampe e regione anogenitale, oltre a edema e congiuntivite. Nei casi più gravi, quest’ultima può provocare cecità. Possono inoltre manifestarsi lesioni polmonari.

La mixomatosi è una malattia conosciuta da tempo, endemica in Europa da quasi 75 anni, ma ancora oggi caratterizzata da criticità. Si tratta di un’infezione virale altamente contagiosa e diffusiva che colpisce i conigli domestici e selvatici.

La specie maggiormente esposta è il coniglio europeo (Oryctolagus cuniculus), mentre quelle americane (Sylvilagus spp.), note anche come minilepri, mostrano una maggiore resistenza e possono fungere da serbatoio. La lepre, invece, può contrarre occasionalmente l’infezione dai ceppi classici, ma raramente sviluppa la malattia.

L’infezione non è pericolosa per l’uomo

In una nota diffusa dal Ministero della Salute e firmata dal direttore generale Giovanni Filippini si sottolinea che la mixomatosi “non ha carattere zoonosico (non colpisce l’uomo)”.