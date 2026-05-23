Virus Ebola, casi sospetti in altri 10 Paesi e Pregliasco lancia avvertimento: "Italia a rischio contagio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il virus dell’Ebola continua a diffondersi. Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha lanciato l’allarme su 10 Paesi a rischio: oltre alla Repubblica Democratica del Congo e all’Uganda, anche Zambia, Etiopia, Tanzania e diversi altri. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha ricordato che, per quanto la situazione in Europa sia sotto controllo, il rischio zero non esiste. Nel frattempo si gioca un’altra partita parallela, quella della partecipazione del Congo ai mondiali di calcio.

Italia rischia contagio

Il virologo Fabrizio Pregliasco è intervenuto sulla situazione del virus Ebola. Secondo l’esperto, la situazione epidemiologica nella Repubblica Democratica del Congo merita la massima attenzione da parte della comunità internazionale.

“L’innalzamento del livello di rischio nazionale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il virus Bundibugyo Ebola rappresenta un segnale importante, soprattutto in un contesto caratterizzato da instabilità politica, violenze, difficoltà sanitarie e movimenti di popolazione”, ha dichiarato.

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Inoltre ha aggiunto che il rischio zero non esiste ed è corretto essere chiari con i cittadini: “In un mondo globalizzato non esiste il rischio zero“. Ha voluto però sottolineare come a oggi non ci siano elementi che facciano pensare a una diffusione epidemica incontrollata nel nostro Paese o in Europa.

La situazione in Africa

Se per ora la situazione in Europa è tranquilla, nel continente africano cresce il timore di una diffusione incontrollata. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell’epidemia, si aggiungono diversi nuovi casi in nuovi Stati dichiarati a rischio.

Oltre all’Uganda, già segnalata nei giorni scorsi, sarebbero altri 10 gli Stati. A diramare l’allerta è l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana, che ha elencato i Paesi a rischio. Si tratta di Sud Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Repubblica del Congo, Burundi, Angola, Repubblica Centrafricana e Zambia.

Intanto in Uganda sono stati confermati tre nuovi casi di Ebola, mentre la Croce Rossa e i volontari africani contano già tre deceduti. L’epidemia finora ha registrato 750 casi sospetti e 177 decessi.

Congo fuori dai mondiali

Ci sono dubbi sulla partecipazione della Repubblica Democratica del Congo ai prossimi mondiali di calcio che si giocheranno nell’estate 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. La nazionale africana sta scontando un periodo di isolamento di 21 giorni prima di poter entrare negli Stati Uniti. In questo momento il Congo si sta allenando in Belgio dopo che il ritiro in patria è stato annullato.

Se non dovessero mantenere questa bolla in Belgio, rischiano di non viaggiare negli Stati Uniti. Al momento i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti hanno già vietato l’ingresso ai cittadini non statunitensi che sono stati nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda o nel Sud Sudan nei 21 giorni precedenti. Al momento tutti i giocatori della Repubblica Democratica del Congo però risiedono all’estero e quindi non dovrebbero essere interessati dalle restrizioni.

Se qualcuno di loro però dovesse essere raggiunto da familiari, c’è il rischio della rottura della bolla. Se dovessero in seguito sviluppare anche dei sintomi, rischierebbero di compromettere la possibilità dell’intera squadra di partecipare ai mondiali. È proprio a partire da questo scenario sventurato che si guarda alla possibile riammissione in corsa dell’Italia.