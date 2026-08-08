Virus Ebola in Congo in crescita, appello Oms sull'epidemia: "Avanza più rapidamente della risposta sanitaria"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’epidemia del virus Ebola in Congo continua a espandersi e le autorità sanitarie fanno fatica a contenerla. I vertici dell’Oms e dell’Africa Cdc hanno lanciato un appello urgente ai governi e i partner internazionali per aumentare gli sforzi diretti a fronteggiare la crescita dei contagi del ceppo Bundibugyo, arrivati nella Repubblica Democratica intorno a quota 4mila casi confermati e 1.800 morti.

La missione in Congo

La nuova allerta è stata lanciata dopo l’ultima missione del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, del direttore dell’Oms per l’Africa, Mohamed Janabi, e del direttore generale dell’agenzia sanitaria del continente Africa Cdc, Jean Kaseya.

I vertici delle autorità sanitarie internazionali sono andati in Congo per verificare sul campo l’espansione sempre più rapida dell’epidemia e la pressione in aumento su ospedali e strutture per il trattamento dei pazienti.

I numeri dell’epidemia di Ebola

L’ispezione è iniziata in Uganda, paese confinante con la Repubblica democratica, che ha fatto registrare 20 casi del virus Bundibugyo e due decessi, dimostrando la possibilità del tracciamento tempestivo dei contagi e del contenimento dei focolai.

Procedure che stanno trovando difficile applicazione in Congo, in particolare nella provincia di Ituri, dove sono stati rilevati circa l’87% dei contagi.

Secondo i dati sull’epidemia dell’Oms, aggiornati al 4 agosto, i casi confermati di Ebola sono 3.973 in cinque province, con 1.801 decessi e 776 guarigioni.

L’appello dell’Oms

Il tracciamento dei contatti si aggira attorno al 75% dei casi segnalati, una quota molto inferiore rispetto al 95% ritenuto necessario per interrompere la catena di contagi.

Numeri che spingono l’Oms a ritenere l’avanzamento dell’epidemia troppo veloce rispetto alla capacità della risposta sanitaria: “In alcune aree della RDC orientale, l’epidemia di Ebola sta avanzando più rapidamente della nostra risposta, rendendo indispensabile rafforzare rapidamente ogni aspetto dei nostri sforzi per contenerla”, ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus.