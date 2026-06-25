Virus Ebola in Francia, primo caso importato in Europa: quali sono i sintomi e quanto è mortale la malattia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un medico rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo è risultato positivo all'Ebola, primo caso importato confermato in Europa.

L'Ecdc invita gli Stati membri a mantenere alta la preparazione, poiché il rischio di trasmissione sostenuta in UE è molto basso con adeguati controlli.

L'Ebola si trasmette per contatto con fluidi infetti, ha incubazione 2-21 giorni, sintomi iniziali aspecifici e mortalità variabile fino al 90%.

Ora che il virus dell’Ebola è arrivato in Francia, con il primo caso importato in Europa, è ancor più importante sapere come si trasmette, quali sono i sintomi e i rischi di questa malattia, che è “grave e spesso fatale”. Il paziente europeo con l’Ebola è un medico rientrato in Francia dalla Repubblica democratica del Congo e successivamente risultato positivo all’infezione.

La nota dell’Ecdc sull’Ebola in Europa

In seguito alla conferma del primo caso importato in Europa dall’inizio dell’attuale epidemia, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha invitato gli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo a mantenere alta la preparazione nei confronti della malattia da virus Ebola.

Secondo l’Ecdc, il rischio che si possano sviluppare catene di trasmissione sostenuta in Ue è molto basso, a patto che i sistemi sanitari siano in grado di identificare rapidamente eventuali casi sospetti, garantire il tempestivo isolamento dei pazienti e applicare rigorose misure di prevenzione e controllo.

Per rinforzare la capacità di risposta durante l’epidemia in corso, il Centro europeo ha predisposto una checklist operativa destinata alle autorità sanitarie nazionali, per consentire ai Paesi membri di verificare le procedure interne, individuare le eventuali criticità e migliorare la prontezza dei sistemi sanitari nell’eventualità in cui emergano nuovi casi importati.

L’Ecdc ha ricordato in una nota pubblicata anche sul suo sito che gli operatori sanitari e le persone impegnate direttamente nell’assistenza ai pazienti o nelle attività a stretto contatto con le comunità che risiedono nelle aree colpite sono i gruppi maggiormente esposti al rischio di infezione.

Cos’è la malattia da virus Ebola: trasmissione, sintomi e mortalità

L’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato un approfondimento alla malattia da virus Ebola, descritta come “grave e spesso fatale“.

L’uomo può contrarre l’infezione da virus Ebola attraverso il contatto con animali selvatici infetti sia vivi che morti, come pipistrelli della frutta scimpanzé, gorilla, scimmie, antilopi della foresta o istrici e altri mammiferi.

La trasmissione interumana dell’infezione può avvenire sia tramite il contatto diretto con sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei (come la saliva, l’urina e il vomito) di individui infetti, anche dopo il decesso, sia per contatto indiretto con superfici e materiali contaminati da tali fluidi.

Nella diffusione dell’epidemia il contagio avviene principalmente da uomo a uomo. L’infezione si trasmette attraverso contatto stretto (droplet) e non per via aerea.

Gli studi attuali indicano che le persone infette non sono in grado di trasmettere la malattia prima della comparsa dei sintomi e i pazienti affetti dalla malattia rimangono contagiosi finché il virus è presente nel sangue e nelle secrezioni biologiche, anche dopo il decesso. È possibile contrarre l’infezione anche tramite rapporti sessuali non protetti con individui guariti dalla malattia.

Il periodo di incubazione varia da 2 a 21 giorni e, in genere, è seguito da una malattia a esordio acuto e improvviso, con sintomi aspecifici simili ad altre malattie infettive come febbre, astenia, malessere generale, dolori muscolari, cefalea e mal di gola.

Quando progredisce la malattia possono manifestarsi poi nausea, vomito, diarrea (spesso con presenza di muco e sangue), dolore addominale ed eruzioni cutanee.

La malattia può evolvere con la comparsa di segni e sintomi ascrivibili a danni in vari organi e apparati che possono portare anche alla morte.

La letalità, a seconda delle epidemie e delle specie di virus coinvolte, può variare dal 25% al 90%.

Gli aggiornamenti del ministero della Salute sull’Ebola in Italia

Il ministero della Salute ha ricordato che il 16 maggio 2026 l’Oms ha dichiarato un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale riguardante un focolaio di malattia da Virus Ebola causata dal virus Bundibugyo (BVD) segnalato nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda.

Il 29 maggio, pur considerando “basso” il rischio di infezione da malattia da virus Ebola in Italia, lo stesso ministero della Salute, nel principio di massima precauzione, ha diramato un’ordinanza con indicazioni ai viaggiatori e agli operatori dei vettori aerei e marittimi relativa alle aree interessate dal focolaio.