Virus Ebola, via ai controlli per chi arriva da Congo e Uganda: procedura in cinque livelli di rischio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Anche l’Italia ha deciso di controllare gli ingressi di coloro che entrano dopo essere stati in Congo e Uganda. Si tratta di una delle decisioni prese in merito alla sicurezza per evitare il diffondersi del virus dell’Ebola. Chi entra nel Paese dopo aver visitato due dei principali focolai della nuova epidemia potrà farlo, ma solo dopo aver segnalato e valutato in base a cinque livelli di rischio la propria condizione. L’Italia è comunque ancora a basso rischio di diffusione.

Maggiori controlli per l’Ebola

L’Italia è ancora a basso rischio di diffusione per il virus Ebola, ma a seguito anche dell’allarme lanciato dall’OMS, sono stati incrementati i livelli di monitoraggio e le procedure per coloro che entrano in Italia dopo aver visitato i due Paesi in questione.

L’OMS ha infatti dichiarato il focolaio nato in Congo e diffusosi in Uganda come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e il governo Meloni sta esercitando la massima precauzione contro la diffusione del virus.

ANSA

Così tutti i viaggiatori che nelle ultime tre settimane hanno circolato o sono partiti dal Congo o dall’Uganda dovranno essere classificati in base a cinque livelli di rischio.

C’è un modulo da compilare

Per procedere con questo nuovo monitoraggio, il Ministero della Salute ha stabilito che i viaggiatori che sono stati in Repubblica Democratica del Congo e in Uganda dovranno compilare un modulo apposito, firmarlo e inviarlo all’Asl di riferimento.

Va fatto entro 24 ore dal rientro in Italia. Per permettere ai dati di giungere al Ministero, il governo ha imposto a compagnie, armatori navali, porti e aeroporti di collaborare. Così tutti i viaggiatori che provengono da questi due Paesi dovranno consegnare i moduli previsti prima che rientrino in Italia, per velocizzare la pratica.

A fare la differenza non è il Paese di provenienza, quanto il quadro clinico, la storia di viaggio, le aree visitate e le esposizioni riferite.

Quali sono i livelli di rischio?

Nelle scorse settimane erano già stati incrementati i livelli di monitoraggio che, in presenza di sintomi, avrebbero evitato una diffusione del virus in Italia. Infatti, in caso di sintomi nati a bordo dell’aereo, il volo sarebbe stato traghettato verso due aeroporti italiani con capacità di gestione e isolamento dei soggetti sintomatici.

La nuova fase di monitoraggio invece prevede cinque livelli di rischio per l’infezione che riguardano però le persone asintomatiche. Si cerca così di limitare il più possibile la diffusione del virus, andando a chiedere direttamente a chi ha circolato o è partito direttamente da Congo e Uganda se ha avuto contatti con persone sintomatiche, animali vettori come roditori, pipistrelli o primati, o se è stato esposto in altre maniere al virus.

I livelli sono cinque e vanno dal rischio molto basso al rischio molto alto. Per rischio basso si intende una persona che è stata in un’area attenzionata negli ultimi 21 giorni, fino a un rischio moderato che invece prevede la presenza in aree a rischio ma senza aver avuto esposizione con persone con sintomi, fino al rischio molto alto, che invece riguarda chi è stato a diretto contatto con persone sintomatiche.