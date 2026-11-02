Virus influenza H3N2 "più veloce" rispetto all'anno scorso, ma "meno aggressivo" per chi riceverà il vaccino

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Il virus dell’influenza che circolerà quest’anno è l’A/H3N2, che potrebbe contagiare fino a 14 milioni di persone. Il suo arrivo è però stato ritardato, forse dalle temperature miti. Al contrario, già diversi rinovirus e coronavirus stanno circolando tra la popolazione. Sono i cosiddetti virus parainfluenzali. Il vaccino rimane il modo migliore per evitare conseguenze gravi dell’influenza rimane il vaccino. Il Ministero della Salute lo raccomanda per le persone più fragili nella sua versione “potenziata”.

Quando arriverà l’influenza in Italia

Gli esperti prevedono che l’influenza del 2026 potrebbe durare meno di quella del 2025. l’A/H3N2, il virus che la causa, non si è ancora diffuso nel nostro Paese e i casi rimangono per ora sotto controllo.

Si stima che potrebbe contagiare tra i 12 e i 14 milioni di persone, un milione in meno rispetto allo scorso anno. Stanno invece già circolando diversi virus parainfluenzali.

ANSA

Si tratta di altri tipo di virus, come rinovirus o coronavirus (non per forza quelli che causano il Covid), che causano sintomi simili ma sono meno gravi rispetto al vero e proprio patogeno dietro all’influenza.

Il freddo causa l’influenza e il raffreddore?

Una delle ragioni per cui il virus dell’influenza non si sta diffondendo potrebbe essere legata alle temperature miti di questo inizio di autunno.

Contrariamente alle credenze popolari, il freddo non causa nessuna malattia. Sono i virus, o in alternativa i batteri, a essere la causa di influenze, raffreddori o altre patologie polmonari.

Diversi studi hanno però mostrato che, in ambienti freddi, le difese immunitarie reagiscono meno prontamente ai virus e ai batteri, facilitando il contagio.

Si tratta di una correlazione statistica, che non è ancora stata legata con certezza a nessuna causa. Si ipotizza che il freddo possa rendere meno efficaci nel contrastare i primi contatti con i virus le mucose di bocca e naso.

I vaccini potenziati per le persone fragili

Il Ministero della Salute ha ricordato che le persone fragili, come i bambini fino a 6 anni, le persone immunodepresse e gli anziani con più di 60 anni, dovrebbero vaccinarsi contro l’influenza.

Il vaccino non previene il contagio, ma impedisce che la malattia sviluppi conseguenze gravi, che in questi pazienti possono portare al ricovero in ospedale e, nei casi peggiori, anche alla morte.

Il Ministero ha inoltre esteso, proprio alle persone con più di 60 anni, la fascia di popolazione che può accedere al vaccino potenziato, che attiva una reazione immunitaria più forte.

Le dichiarazioni di Pierangelo Clerici

Pierangelo Clerici, presidente dell’associazione microbiologi clinici italiani, ha parlato proprio dell’influenza alla trasmissione Mattino Cinque.

Clerici ha detto che si prevede “un virus molto più veloce a contagiare le persone, ma meno aggressivo nella parte di patologicità. Non ci saranno i diecimila decessi dell’anno scorso”.

“Non dobbiamo abbassare la guardia. Le categorie a rischio rimangono a rischio. È importante la vaccinazione”.