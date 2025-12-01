Virus influenzale H3N2 a sottotipo K, i sintomi della variante dalla tosse alla febbre a 40 tra i bambini

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È in forte crescita in Italia il virus influenzale, che ha già colpito 2,1 milioni di persone nel nostro Paese. Il suo arrivo è in anticipo rispetto alle previsioni, come riferito dall’European Centre for Disease Prevention and Control, ed è rafforzato dai classici Rhinovirus e SarsCoV2 stagionali. A preoccupare il virus influenzale H3N2 a sottotipo K. Si tratta di una variante del classico virus di stagione con sintomi come tosse e febbre alta. Per quanto riguarda i bambini, la temperatura corporea può superare i 39 gradi.

Influenza, i dati

RespiVirNet ha analizzato i dati in crescita per la settimana 16-23 novembre.

214 campioni su 1706 analizzati sono risultati positivi al virus influenzale.

Si tratta di un incremento dell’1% rispetto alla settimana precedente.

Un trend in salita, con maggiore incidenza nella fascia 0-4 anni.

Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno sottolineato una situazione di incremento virale in tutta Europa.

I bambini tra i più colpiti

Il virologo Fabrizio Pregliasco, ad Adnkronos, ha puntato l’attenzione sul dato riguardo all’andamento dell’influenza nei bambini e nei neonati.

L’incremento reale si potrebbe constatare nella settimana 1-7 dicembre, complice il freddo anomalo di questo periodo.

Un altro dato da tenere in considerazione è il possibile aumento di infezioni respiratorie acute.

L’importanza del vaccino

Sarà una stagione pesante, ha annunciato Fabrizio Pregliasco, sottolineando l’importanza di vaccinarsi per combattere l’influenza.

I più fragili sono le fasce più a rischio e vanno tutelati.

A dilagare sembra essere l’H3N2, un virus che preoccupa perché mutevole, ma che ha gli stessi sintomi dei tipici virus influenzali.

Influenza 2025, i sintomi

Gianni Rezza, professore straordinario di Igiene e Sanità pubblica all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, all’Adnkronos, ha analizzato i sintomi dell’influenza 2025.

Per l’esperto, è difficile fare paragoni con gli andamenti virali degli anni precedenti, perché a novembre 2025 hanno inciso molto anche i casi “paravirali”, ovvero di influenza senza febbre.

L’Istituto Superiore di Sanità traccia una sintesi dei principali sintomi dell’influenza 2025 e della variante H3N2 a sottotipo K.

L’incubazione è tendenzialmente breve, 1-2 giorni, e si possono manifestare:

febbre alta

brividi di freddo

dolori muscolari

mal di testa

astenia

mal di gola

raffreddore

tosse

congiuntive

L’influenza 2025 può durare da 3-4 giorni a 1-2 settimane.

Febbre a 40 nella fascia 0-4 anni

Il sintomo più evidente dell’influenza stagionale di quest’anno è la febbre alta che interessa le vie respiratorie.

Negli adulti, la temperatura corporea può superare i 38 gradi.

La febbre nei bambini può arrivare a punte di 40 gradi, accompagnata da tosse, dolori muscolari e mal di gola.

In particolare, la tosse può durare fino a due settimane.

Nella fascia 0-4 anni può presentarsi, a differenza degli adulti, anche una degenerazione gastrointestinale del virus.