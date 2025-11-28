Virus influenzale H3N2 è mutato con 7 cambiamenti e può sfuggire al vaccino, per Bassetti "serve quello nuovo"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il virus influenzale H3N2 ha subito 7 mutazioni: il virologo Matteo Bassetti avverte che la nuova variante sfugge all’immunità di vaccini e infezioni precedenti. È quindi necessario sottoporsi alla somministrazione del vaccino aggiornato per evitare l’infezione. Tra i sintomi dell’influenza A si segnalano febbre alta, dolori diffusi, spossatezza e disturbi gastrointestinali.

Il virus influenzale H3N2 ha subito 7 mutazioni

L’andamento del virus influenzale H3N2 continua a destare preoccupazioni fra virologi ed esperti italiani. Matteo Bassetti, virologo e Professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova, ne ha parlato nella puntata di Mattino Cinque del 28 novembre intervenendo in collegamento.

Il virologo ha commentato l’andamento dell’influenza 2025, che quest’anno sembra partita in anticipo rispetto agli anni precedenti.

ANSA

Matteo Bassetti

“L’asticella è più alta perché l’influenza parte normalmente con caratteristiche più aggressive intorno a dicembre, invece siamo partiti a novembre”, ha notato Bassetti commentando il grafico sull’andamento dell’influenza.

Ha poi commentato i dati provenienti dagli altri Paesi, in particolare dall’Inghilterra.

Tali informazioni mostrano che l’H3N2, “il virus dell’influenza A è mutato” e che “ha fatto 7 cambiamenti”.

Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare. Bassetti ha infatti spiegato il significato di queste mutazioni.

A causa dei cambiamenti, anche “se abbiamo fatto l’influenza anche dello stesso virus l’anno scorso o abbiamo fatto l’anno scorso il vaccino, questa nuova variante ‘scappa’ all’immunità che abbiamo creato”, ha spiegato il medico. “È come se i nostri anticorpi non avessero visto questo virus”.

Per questo, secondo il virologo, è necessaria la somministrazione del nuovo vaccino aggiornato.

I sintomi del virus

Sono stati poi analizzati a Mattino Cinque i principali sintomi del virus influenzale H3N2:

febbre improvvisa e alta

naso chiuso

occhi arrossati

gola infiammata

dolori muscolari e articolari

spossatezza

sintomi gastrointestinali.

Quest’anno, come notato anche da Matteo Bassetti, i sintomi gastrointestinali sembrano peraltro più marcati.

Bassetti ha comunque ricordato che l’influenza è “una malattia tutt’altro che banale che colpisce tanti organi. Colpisce i polmoni, può colpire il cervello, può colpire i reni, colpisce il cuore, l’intestino e anche lo stomaco”.

L’opinione di Matteo Bassetti sul tampone

Il conduttore Francesco Vecchi ha chiesto a Matteo Bassetti una sua opinione sull’efficacia dei tamponi che attualmente sembrano tornati in auge. Il virologo, infatti, in epoca Covid non apprezzava molto questo strumento.

Tuttavia, in merito al virus dell’influenza attuale, il virologo sembra aver cambiato idea.

“È molto utile”, ha affermato il medico, in quanto il tampone permette di capire qual è il patogeno che ha causato l’infezione.

In questo modo, è possibile scegliere il farmaco giusto per la cura.

Quanto ai metodi migliori per evitare il virus influenzale H3N2, infine, Mattino Cinque ha ricordato che mascherine e nuovo vaccino sono le misure preventive consigliate.