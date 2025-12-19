Virus influenzale, i sintomi della variante K che ha messo a letto più di 800 mila italiani in soli 7 giorni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dall’inizio del periodo natalizio, circa 818mila italiani si sono ammalati a causa di un virus influenzale. I malanni stagionali a partire dal mese di ottobre – riportano i dati RespiVirNet – hanno colpito 4,9 milioni di cittadini. Quella più diffusa è la variante K i cui sintomi sono più intensi, seppur non poi così diversi, da quelli della classica influenza.

Gli italiani vittima del virus influenzale

In tutta Italia continuano a diffondersi il virus influenzale e le infezioni respiratorie, il cui picco è atteso dopo le feste di Natale.

Nella settimana dall’8 al 14 dicembre sono state circa 818.000 le persone ammalatesi, così come riportato dal rapporto RespiVirNet.

ANSA Somministrazione del vaccino antinfluenzale

L’istituto di vigilanza dell’Istituto Superiore di Sanità conta circa 4,9 milioni di contagi a partire dal mese di ottobre 2025.

Tra i più colpiti ci sono i bambini, con la fascia di età tra gli 0 e i 4 anni che conta circa 42 casi ogni 1.000 assistiti.

I valori di positività più elevati rilevati riguardano virus influenzali e parainfluenzali e rhinovirus.

I sintomi della variante K

Oltre la metà dei casi di virus influenzali è conducibile al nuovo ceppo K del virus A/H3N2, ad oggi quello dominante in Italia.

La variante K si differenzia dall’influenza più comune per la durata dei sintomi e un doppio picco di febbre.

Il virologo Matteo Bassetti ha spiegato a Sky Tg24 che si tratta di “forme influenzali che durano anche 7-8-9 giorni”.

Bassetti parla anche di “un doppio picco”. Uno iniziale di febbre alta, anche fino a 40°, dopo il quale si torna a stare un po’ meglio.

Per tornare ad avere la febbre molto alta nei giorni successivi. La variante K, dunque, si riconosce proprio grazie al doppio appuntamento con la temperatura alta.

Come proteggersi dai malanni

La principale misura preventiva contro il virus influenzale è il vaccino, la cui campagna è partita nel mese di ottobre e tutt’ora in corso.

Il vaccino è consigliato in particolare alle persone fragili, per scongiurare un’evoluzione grave dei sintomi e la necessità di ospedalizzazione.

Altre misure di prevenzione, consiglia il Policlinico di Milano, sono un corretto e regolare lavaggio delle mani e l’utilizzo di fazzoletti monouso da smaltire prontamente.

Raccomandato il coprirsi naso e bocca quando si starnutisce e tossisce e l’evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.