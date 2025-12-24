Virus influenzali e variante K, picco tra Natale e Capodanno: oltre alla febbre ci sono altri due sintomi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I virus influenzali sono subdoli ed anche la famigerata variante K sta mutando. Il consiglio della dottoressa Melania De Nichilo Rizzoli, raggiunta dai microfoni di Mattino Cinque, è quello di applicare la regola delle “tre L”: letto, latte e lana vale a dire, riposo, alimentazione sana e leggera tenendosi idratati e mantenersi rigorosamente al caldo. La dottoressa ha evidenziato quali sono i tre sintomi per riconoscere l’influenza che avrà il suo picco fra Natale e Capodanno.

Influenza verso il boom di casi

L’ondata influenzale di quest’anno si presenta particolarmente aggressiva e, la dottoressa Melania De Nichilo Rizzoli ricorda che il peggio non è ancora arrivato: il picco è atteso tra Natale e Capodanno, o comunque fino ai primi giorni di gennaio.

Anziani particolarmente esposti all’influenza

Il contagio viaggia in via preferenziale tramite i giovanissimi che si sono contagiati a scuola.

Saranno loro a portare l’influenza in casa e a passarla ad amici e parenti durante le festività. Gli anziani sono il bersaglio privilegiato, per cui la dottoressa invoca “prudenza per non far ammalare anche loro che stanno in casa e che possono prendere il virus da chi li viene a trovare”.

La variante K, viene specificato, è caratterizzata da una maggiore contagiosità. Il virus non si trasmette soltanto per via respiratoria, ma anche attraverso il contatto diretto, motivo per cui le raccomandazioni igieniche di base restano centrali, a partire dal lavaggio frequente delle mani. “Il consiglio delle mamme, lavatevi le mani, va sempre bene”, ha sottolineato la dottoressa Melania De Nichilo Rizzoli.

Rizzoli sottolinea inoltre che il virus sta mostrando capacità di adattamento tali da rendere più complessa la risposta immunitaria, pur ricordando che la vaccinazione resta uno strumento utile per ridurre il rischio di complicanze.

I sintomi dell’influenza K

I sintomi tipici della variante K, ha spiegato la dottoressa, sono tre:

un esordio brusco della malattia;

una febbre improvvisa superiore ai 38 gradi;

e la presenza contemporanea di almeno un sintomo respiratorio (come raffreddore, tosse o naso che cola) associato a un sintomo sistemico, tra dolori muscolari, dolori articolari e forte senso di spossatezza.

Un aspetto particolare di questa influenza è inoltre un secondo picco febbrile: dopo una prima fase acuta, la temperatura può scendere per poi risalire dopo due o tre giorni.

A preoccupare quest’anno è anche la concomitanza fra la variante K e il virus H1N1, che ha portato a un boom di ricoveri in Italia.

Il consiglio per chi sia stato contagiato è “stare a letto e portare pazienza”, monitorando l’andamento dei sintomi. Senza dimenticarsi di “bere per eliminare le scorie”.