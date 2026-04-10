Virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, per Bassetti è la "prima volta": cos'è il Nodavirus

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un virus marino, il Nodavirus, finora associato esclusivamente ad animali acquatici, potrebbe essere in grado di infettare anche l’uomo causando gravi conseguenze alla vista. A segnalare il caso è stato l’infettivologo Matteo Bassetti: “È la prima volta che avviene il salto di specie”.

Nodavirus, le parole di Matteo Bassetti sul virus marino

Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha parlato del virus marino, Nodavirus, in un post su Facebook.

L’infettivologo ha spiegato che si tratterebbe della prima volta in cui un virus marino avrebbe effettuato il cosiddetto “salto di specie”, passando da organismi acquatici all’uomo.

“I pazienti infetti da questo virus marino manifestano sintomi simili al glaucoma”, le parole di Matteo Bassetti.

Tra i principali sintomi vengono indicati una forte infiammazione e un aumento della pressione intraoculare.

Cos’è il Nodavirus e come si trasmette

Il virus in questione è il Covert Mortality Nodavirus (CMNV), noto per colpire invertebrati e pesci, in particolare crostacei e gamberetti.

Fino ad oggi non erano stati documentati casi di infezione umana.

Come scritto da Matteo Bassetti, la trasmissione all’uomo sarebbe legata soprattutto alla manipolazione o al consumo di frutti di mare crudi.

I casi osservati riguarderebbero in prevalenza persone che lavorano a stretto contatto con specie acquatiche.

Il Nodavirus, una volta trasmesso all’uomo, potrebbe provocare una forma di infezione oculare definita come uveite anteriore virale ipertensiva persistente.

Lo studio sul Nodavirus

Nel post Facebook viene citato anche uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Microbiology, che ha analizzato il comportamento del virus e il suo possibile impatto sull’uomo.

La ricerca evidenzia come il CMNV sia associato a una patologia oculare persistente e sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti per comprendere meglio i meccanismi di trasmissione e gli effetti sull’organismo umano.

Uno degli aspetti evidenziati riguarda la capacità del virus di infettare diverse specie.

Il Nodavirus, infatti, sarebbe in grado di colpire invertebrati, pesci e anche mammiferi.

“È allarmante constatare che il virus presenta un’ampia gamma di ospiti”, scrive Matteo Bassetti.

L’infettivologo ha evidenziato come questa adattabilità abbia attirato l’attenzione della comunità scientifica.

Oceani come nuova area di studio

Gli ambienti marini, secondo l’esperto, potrebbero rappresentare una nuova area di studio per le malattie infettive con potenziali effetti sull’uomo.

Gli oceani stanno diventando una frontiera rilevante per la ricerca, in quanto possono ospitare agenti patogeni capaci di evolversi e adattarsi a nuovi ospiti.

L’analisi di questi fenomeni è considerata importante per monitorare eventuali rischi e comprendere meglio le dinamiche delle infezioni emergenti.