Virus Nipah ad alta mortalità, nuovi casi trasmessi dai pipistrelli per Bassetti: "Si teme rapida diffussione"

In India è ricomparso il virus Nipah (NiV), un patogeno ad alta mortalità e a rapida diffusione. Secondo le ultime notizie dallo Stato del Bengala Occidentale, è stato scoperto un focolaio di cinque persone. Non esistono cure né vaccino per il virus, trasmesso dai pipistrelli, che provoca sintomi come gravi problemi respiratori, encefalite e coma. Matteo Bassetti ha messo in guardia sulla rapidità di diffusione, ma ha spiegato che sono state prese tutte le precauzioni del caso dai medici locali.

Virus Nipah in India

In India sono stati registrati nuovi casi di virus Nipah, un virus ad alta mortalità e facilmente trasmissibile. Il focolaio si è verificato nel Bengala Occidentale, dove sarebbero state adottate tempestivamente misure di quarantena e sorveglianza. Nonostante questo, considerando anche la modalità di trasmissione da pipistrello a uomo, si parla di rischio di diffusione elevato.

È inoltre un virus ad alta mortalità, che sviluppa i sintomi in forme gravi di crisi respiratoria, encefalite e coma. Tra il 28 e il 30 dicembre due infermieri dell’ospedale privato di Barasat sono risultati positivi. Nei giorni seguenti hanno sviluppato la malattia e uno di questi si trova ora in coma.

Nel giro di pochi giorni, tra il 31 dicembre e il 2 gennaio, hanno iniziato a manifestare sintomi come febbre alta e difficoltà respiratorie e infine sono stati ricoverati il 4 gennaio. Si stavano prendendo cura di una persona all’interno dell’ospedale con gravi crisi respiratorie, deceduta poco dopo e sulla quale non sono stati effettuati test per determinare le cause dell’infezione.

Che cos’è il virus Nipah?

Non si tratta di un virus nuovo, ma non esistono cure né vaccini. Si tratta di una malattia zoonotica, ovvero un’infezione trasmessa direttamente o indirettamente tra animali e uomo, caratterizzata da un’elevata mortalità. Pipistrelli, maiali, gatti, cani e cavalli ne sono vettori.

Il tasso di letalità varia infatti tra il 40 e il 70% e dipende dal quadro clinico del soggetto positivo. Molto dipende anche dalla disponibilità di cure mediche e dallo sviluppo più o meno rapido dell’encefalite.

Anche l’età, la presenza di diabete e di sintomi neurologici determinano una prognosi sfavorevole. Inoltre presenta postumi complessi, come quelli neurologici: il 20% dei pazienti che sopravvivono all’encefalite sviluppa convulsioni e alterazioni della personalità e dell’umore.

Bassetti: “Si muove rapidamente”

Sul virus ha espresso la sua opinione l’infettivologo Matteo Bassetti. Sui social ha chiarito come l’India si stia muovendo rapidamente per contenere l’epidemia nello Stato orientale del Bengala Occidentale.

Conferma che il Nipah è uno dei virus più letali attualmente conosciuti e per il quale non esiste né vaccino né cura, ed è considerato un agente patogeno ad alto rischio dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il motivo è quello già descritto, ovvero l’alto tasso di mortalità compreso tra il 40 e il 70%.

Mentre nel Bengala Occidentale sono stati confermati cinque casi, principalmente tra medici e infermieri, sono state messe in atto pratiche di contenimento. Anche in questo modo però, “si teme una rapida diffusione”, scrive.