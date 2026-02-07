Virus Nipah, dal Giappone il primo vaccino sviluppato per anticipare il pericolo epidemia
Ad aprile inizia la prima fase di sviluppo del vaccino contro il virus Nipah grazie a un team del Giappone per prevenire una minaccia globale
La scienza prova a trovare soluzioni contro il virus Nipah, da anni sotto osservazione e che negli ultimi tempi ha fatto scattare l’allarme per i focolai registrati in India. Ad aprile, infatti, inizia la prima fase di sperimentazione di un vaccino sviluppato in Giappone grazie a un innovativo approccio che sfrutta il virus del morbillo come vettore.
Virus Nipah, dal Giappone il primo vaccino
Contro il virus Nipah non ci sono ancora farmaci antivirali e nemmeno vaccini autorizzati. Sotto osservazione da anni, il virus è tornato a destare preoccupazione dopo i recenti focolai registrati in India.
Per questo la notizia che arriva dal Giappone è di fondamentale importanza nella lotta per contenere il virus patogeno, altamente letale, trasmesso dagli animali all’uomo.
Un team dell’Università di Tokyo, infatti ha annunciato per il mese di aprile l’avvio della sperimentazione clinica verso il pirmo possibile vaccino.
Cos’è e come funziona il vaccino giapponese
Il vaccino in questione, già sperimentato sugli animali, utilizza il virus del morbillo come vettore.
Il sistema immunitario viene in questo modo stimolato a riconoscere Nipah tramite un meccanismo simile a quello del vaccino anti-morbillo.
La prima fase della sperimentazione clinica inizierà ad aprile e coinvolgerà 60 volontari: la prima cosa da fare è valutare la sicurezza del vaccino. La seconda fase, invece, è prevista a partire da dicembre e coinvolgerà circa 300 persone tra i 18 e i 55 anni in Bangladesh.
Un modo per anticipare il pericolo epidemia
Secondo il virologo Matteo Bassetti, un simile approccio rappresenta un concreto esempio di come la medicina possa anticipare le crisi sanitarie.
Lo sviluppo di un vaccino precedente alla diffusione su larga scala del virus, infatti, significa ridurre il pericolo di epidemia e e il rischio di emergenze gravi.
Lo sviluppo di questo vaccino dimostra inoltre l’importanza di puntare sulla prevenzione (soprattutto delle zoonosi emergenti) e sull’anticipo, rispetto alla diffusione del virus.