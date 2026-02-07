Virus Nipah, dal Giappone il primo vaccino sviluppato per anticipare il pericolo epidemia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La scienza prova a trovare soluzioni contro il virus Nipah, da anni sotto osservazione e che negli ultimi tempi ha fatto scattare l’allarme per i focolai registrati in India. Ad aprile, infatti, inizia la prima fase di sperimentazione di un vaccino sviluppato in Giappone grazie a un innovativo approccio che sfrutta il virus del morbillo come vettore.

Virus Nipah, dal Giappone il primo vaccino

Contro il virus Nipah non ci sono ancora farmaci antivirali e nemmeno vaccini autorizzati. Sotto osservazione da anni, il virus è tornato a destare preoccupazione dopo i recenti focolai registrati in India.

Per questo la notizia che arriva dal Giappone è di fondamentale importanza nella lotta per contenere il virus patogeno, altamente letale, trasmesso dagli animali all’uomo.

Un team dell’Università di Tokyo, infatti ha annunciato per il mese di aprile l’avvio della sperimentazione clinica verso il pirmo possibile vaccino.

Cos’è e come funziona il vaccino giapponese

Il vaccino in questione, già sperimentato sugli animali, utilizza il virus del morbillo come vettore.

Il sistema immunitario viene in questo modo stimolato a riconoscere Nipah tramite un meccanismo simile a quello del vaccino anti-morbillo.

La prima fase della sperimentazione clinica inizierà ad aprile e coinvolgerà 60 volontari: la prima cosa da fare è valutare la sicurezza del vaccino. La seconda fase, invece, è prevista a partire da dicembre e coinvolgerà circa 300 persone tra i 18 e i 55 anni in Bangladesh.

Un modo per anticipare il pericolo epidemia

Secondo il virologo Matteo Bassetti, un simile approccio rappresenta un concreto esempio di come la medicina possa anticipare le crisi sanitarie.

Lo sviluppo di un vaccino precedente alla diffusione su larga scala del virus, infatti, significa ridurre il pericolo di epidemia e e il rischio di emergenze gravi.

Lo sviluppo di questo vaccino dimostra inoltre l’importanza di puntare sulla prevenzione (soprattutto delle zoonosi emergenti) e sull’anticipo, rispetto alla diffusione del virus.