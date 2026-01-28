Virus Nipah in India, autorità garantiscono il "contenimento tempestivo" ma alcuni aeroporti sono in allerta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È allarme in Asia, e non solo, per il virus Nipah, dopo la segnalazione dei contagi in India. Contro il patogeno, che si trasmette in via originaria dagli animali all’uomo, al momento non c’è alcun vaccino. Il tasso di mortalità è elevato: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è compreso tra il 40% e il 75% .

Virus Nipah, i controlli si intensificano

Come riferisce l’Afp, le autorità sanitarie indiane hanno assicurato di aver garantito il “contenimento tempestivo” del virus Nipah dopo la conferma di due casi nel Bengala Occidentale.

In una nota diffusa dal ministero della Salute, viene spiegato che sono state attuate “operazioni di sorveglianza rafforzata, test di laboratorio e indagini sul campo”, misure che avrebbero permesso di contenere rapidamente i contagi.

Il Governo indiano ha inoltre precisato che la situazione è sotto costante monitoraggio e che tutte le misure necessarie di sanità pubblica sono state adottate. Secondo le autorità, sono stati rintracciati 196 contatti collegati ai casi confermati e tutti sono risultati negativi.

L’allerta ha resta alta e si diffonde: il quotidiano britannico The Standard riporta che Thailandia e Nepal hanno disposto controlli aggiuntivi. In particolare, tre aeroporti thailandesi hanno intensificato i controlli sui passeggeri provenienti dal Bengala Occidentale, mentre in Nepal le verifiche sono state rafforzate all’aeroporto di Kathmandu e nei principali punti di confine via terra.

Virus Nipah, contagio e sintomi

Il virus Nipah può essere trasmesso agli esseri umani da animali (come maiali e pipistrelli) ma anche attraverso alimenti contaminati oppure da persona a persona.

L’infezione può manifestarsi in modo molto variabile: da forme asintomatiche fino a gravi malattie respiratorie acute ed encefalite con decorso anche mortale. Il periodo di incubazione varia generalmente da quattro a 14 giorni.

Per il suo potenziale di innescare epidemie, l’Oms ha inserito il virus Nipah tra le dieci malattie considerate prioritarie insieme a Covid-19 e Zika. Un vaccino per il virus Nipah, come detto, non c’è.

Il primo contagio del virus Nipah nel 1998

Il virus Nipah è stato identificato per la prima volta nel 1998 in Malesia. In India il primo focolaio è stato individuato nel Bengala Occidentale nel 2001. Nel 2018 almeno 17 persone sono morte per il Nipah nello Stato del Kerala, mentre nel 2023 altre due vittime sono state registrate nello stesso Stato.

Durante il primo focolaio in Malesia, che interessò anche Singapore, la maggior parte delle infezioni era riconducibile al contatto diretto con suini malati o con tessuti contaminati.

Nei successivi focolai in Bangladesh e India, la fonte più probabile di infezione è stata invece individuata nel consumo di frutta o derivati della frutta contaminati da urina o saliva di pipistrelli infetti.