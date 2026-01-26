Virus Nipah in India, il focolaio nell'ospedale di Barasat fa scattare l'allerta in Thailandia, Nepal e Taiwan

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il virus Nipah in India, dopo il focolaio emerso nell’ospedale di Barasat, ha fatto scattare l’allerta anche in Thailandia, Nepal e Taiwan. Come spiegato anche dall’infettivologo Matteo Bassetti, il Nipah è uno dei virus più letali attualmente conosciuti e al momento non esistono vaccini né cure.

Il focolaio di virus Nipah nell’ospedale di Barasat in India

Il focolaio più recente di virus Nipah è stato individuato in un ospedale privato di Barasat, in India.

Il caso indice, come riportato su pazienti.it, sarebbe un uomo deceduto prima che i test di laboratorio potessero confermare l’infezione. Nei giorni successivi sono risultati positivi alcuni medici e infermieri entrati in contatto con lui.

Le segnalazioni iniziali hanno parlato di 5 casi ma è emersa una distinzione tra casi “riportati” e conferme di laboratorio definitive. Due operatori risulterebbero attualmente positivi con test ripetuti in centri di riferimento. Altri casi sospetti sono stati esclusi in seguito a verifiche successive.

Sono circa 200 i contatti tracciati. Un centinaio di persone è stato posto in quarantena preventiva per 21 giorni. Al momento, tutti risulterebbero negativi e asintomatici.

Allarme anche in Thailandia, Nepal e a Taiwan per il virus Nipah

Il virus Nipah ha fatto scattare l’allarme in India, ma non solo.

Come riportato da Independent, la Thailandia, il Nepal e Taiwan hanno intensificato la sorveglianza e i controlli sui viaggiatori in seguito alla scoperta del focolaio di virus Nipah nell’ospedale di Barasat in India.

Cos’è il virus Nipah e perché spaventa così tanto

Sull’esplosione del focolaio di virus Nipah in India si è espresso pubblicamente anche il noto infettivologo Matteo Bassetti.

Su X, venerdì 23 gennaio, ha scritto: “L’India si sta muovendo rapidamente per contenere un’epidemia di virus Nipah”. Poi ha aggiunto: “Sono state adottate tempestivamente misure locali di quarantena e sorveglianza, ma si teme una rapida diffusione“.

Sulle caratteristiche del virus, aveva detto: “Il Nipah è uno dei virus più letali attualmente conosciuti, per il quale non esiste vaccino né cura ed è considerato un agente patogeno ad alto rischio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È associato a un alto tasso di mortalità tra il 40 e il 75% a seconda dell’epidemia e del ceppo virale coinvolto”.

A proposito dei sintomi del Nipah, Bassetti ha spiegato: “La malattia si manifesta con alcuni sintomi iniziali come febbre, vomito e stanchezza, per poi evolvere in problemi respiratori e cerebrali“.

Bassetti ha pubblicato un nuovo video sui social nella mattinata di lunedì 26 gennaio. Le sue parole: “Non è la prima epidemia di questo virus, ce ne sono state molte nella stessa zona. Quello che preoccupa un po’ di più questa volta è il fatto che siamo molto vicini a Calcutta”.