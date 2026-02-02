Virus Nipah in India, il rischio di trasmissione in Italia è "molto basso": nessuna restrizione sui viaggi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo due casi di virus Nipah in India tra operatori sanitari, il Ministero della Salute ha riunito la rete di monitoraggio e ha valutato “molto basso” il rischio di trasmissione in Italia, in linea con le stime europee. Non sono state ritenute necessarie restrizioni ai viaggi; l’attenzione è rimasta sul controllo dei contatti e sulle indicazioni ai viaggiatori.

Virus Nipah in India: i due casi e l’allerta nel Bengala Occidentale

Nei giorni scorsi le autorità sanitarie indiane hanno confermato due casi di virus Nipah tra operatori sanitari nel Bengala Occidentale. La segnalazione all’Organizzazione mondiale della sanità è arrivata il 26 gennaio.

I due casi hanno riguardato personale dello stesso ospedale privato nella città di Barasat. Una delle persone infette ha avuto bisogno di ventilazione, mentre l’altra ha mostrato un miglioramento dopo un quadro iniziale con problemi neurologici.

Le autorità locali hanno isolato e testato oltre 190 contatti, risultati negativi. Non sono emersi al momento altri casi collegati e il quadro è rimasto circoscritto al contesto sanitario.

Italia: il rischio “molto basso” senza restrizioni ai viaggi

In relazione ai casi confermati in India, si è riunita al Ministero della Salute la rete incaricata dell’analisi della situazione epidemiologica, convocata dal dipartimento della Prevenzione. Alla riunione hanno partecipato anche Istituto Superiore di Sanità, INMI Lazzaro Spallanzani, esperti e rappresentanti delle Regioni, secondo Agenzia Nova.

La valutazione riportata è stata in linea con le indicazioni internazionali: rischio basso a livello globale e “molto basso” a livello europeo, perché non è stata confermata una diffusione dei casi fuori dall’India. Nello stesso quadro, la rete riunita ha considerato “molto basso” anche il rischio di trasmissione in Italia.

Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione, ha dichiarato: “La rete riunita oggi ha valutato come molto basso il rischio di trasmissione in Italia […] e in linea con gli altri Paesi non sono previste né necessarie restrizioni ai viaggi”. Ha aggiunto che il Ministero ha garantito monitoraggio costante e informazione tempestiva in caso di variazioni del quadro epidemiologico.

Le raccomandazioni per i viaggiatori

Il rischio per chi viaggia o risiede nell’area del Bengala Occidentale è stato indicato come “molto basso” anche dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che ha anche spiegato che la via più probabile di ingresso in Europa sarebbe stata quella dei viaggiatori infetti, pur restando un’ipotesi considerata improbabile.

L’ECDC ha motivato la bassa probabilità di trasmissione successiva anche con l’assenza in Europa dei pipistrelli della frutta indicati come serbatoio naturale del virus. Inoltre, il numero limitato di casi e il collegamento con un unico contesto sanitario hanno suggerito che, in quella fase, non fosse emersa una trasmissione comunitaria.

Nelle raccomandazioni per chi viaggia nella zona è indicato di evitare contatti con animali domestici o selvatici e con i loro fluidi, non consumare alimenti potenzialmente contaminati dai pipistrelli e non bere linfa di palma da dattero cruda. Il virus Nipah è un patogeno zoonotico raro, con trasmissione interumana possibile ma più limitata e legata a contatti ravvicinati, soprattutto in ambito sanitario.