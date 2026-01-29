Virus Nipah in India, Matteo Bassetti accusa tv e tg italiani: "Il rischio è basso, ma nessuno ne parla"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti ha accusato i media italiani di non parlare abbastanza del virus Nipah, un patogeno diffuso dai pipistrelli che sta preoccupando alcuni Paesi asiatici. Per il momento però il pericolo per l’Occidente è ancora molto basso.

Bassetti contro tv e tg sul virus Nipah

Secondo Bassetti, i media italiani, in particolare quelli televisivi, non stanno parlando abbastanza del virus Nipah, un patogeno con tasso di mortalità molto alto che invece preoccupa le autorità di diversi Paesi asiatici.

“Nessuna trasmissione o telegiornale riporta quanto accaduto. Gli asiatici stanno facendo i controlli negli aeroporti” ha detto Bassetti in un video pubblicato sui suoi profili social.

Bassetti ha però anche sottolineato che, per il momento il rischio di contagio in Occidente è molto basso. Il medico ha però sottolineato che sarebbe necessario fare maggiore informazione sul virus per evitare errori se emergessero casi.

Cos’è il virus Nipah e dove si sta diffondendo

Il Nipah è un virus che si sviluppa nei pipistrelli e ha già una variante umana in grado di trasmettersi da persona a persona. È molto pericoloso: una volta contagiata una persona, il tasso di mortalità è tra il 40% e il 75%.

Ha un periodo di incubazione di 14 giorni, causa infezioni alle vie respiratorie ed encefaliti (infiammazioni del tessuto cerebrale) che rischiano di diventare letali. Il Nipah è tra le 10 malattie a cui l’Oms sta prestando maggiore attenzione. Al momento non esiste un vaccino.

Sono state le autorità indiane a rilevare due casi del virus nello Stato del Bengala Occidentale. Di conseguenza Nepal e Thailandia hanno rafforzato i controlli negli aeroporti e alle frontiere.

Come si trasmette il Nipah, la spiegazione di Bassetti

Il virus Nipah, ha spiegato Bassetti, è una zoonosi, una malattia che può essere trasmessa dagli animali alle persone. Ha origine nei pipistrelli e si trasmette tramite sangue, urina o saliva.

I modi più comuni in cui le persone vengono contagiate non riguardano il contatto diretto con i pipistrelli, ma passano attraverso la frutta, che è tra i loro cibi preferiti.

Le persone possono o entrare in contatto con questa frutta, o con le piante da cui proviene, oppure con altri animali che la mangiano, come i maiali. Il virus può però trasmettersi anche da persona a persona.