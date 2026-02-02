Virus Nipah in India, per Bassetti l'infezione con alta letalità mette "tutti in apprensione tranne l'Italia"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sale l’allerta per il virus Nipah. L’agente patogeno ad alta letalità ha fatto registrare due nuovi casi in India e quasi 200 contatti che dai test delle autorità sanitarie risulterebbero tutti negativi. Numeri sufficienti per fare scattare i controlli negli aeroporti da parte di diversi Paesi del Sud-Est asiatico. Nonostante il Centro europeo per le malattie infettive, Ecdc, ritenga “improbabile” eventuali contagi in Europa, l’infettivologo Matteo Bassetti ha sottolineato sui social la scarsa attenzione data in Italia sulla situazione in Asia.

I casi in India

Il Nipah è catalogato dall’Organizzazione mondiale della sanità tra i virus ad “alto rischio”, per il potenziale epidemico e il tasso di mortalità elevato, tra il 40% e il 75%, dell’infezione provocata da questo agente patogeno.

L’Oms ha ricevuto dall’India la segnalazione di due contagi tra operatori sanitari di un ospedale della regione del Bengala occidentale. Un paziente è ricoverato in terapia intensiva, mentre l’altro ha manifestato una grave malattia neurologica, ma sarebbe in miglioramento.

In seguito ai due casi, le autorità indiane hanno messo in quarantena circa 200 persone, risultate tutte asintomatiche e negative ai test.

La stessa Oms ha dunque rassicurato che “ad oggi non sono stati rilevati ulteriori casi” e che il rischio rappresentato da Nipah sia “basso a livello nazionale, regionale e globale, e moderato a livello subnazionale”.

L’allerta per il virus Nipah

Il nuovo focolaio ha costretto comunque alcuni Paesi asiatici, come Thailandia, Nepal, Cambogia, Vietnam e Pakistan, a correre ai ripari con screening negli aeroporti ai passeggeri in arrivo.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) considera il rischio di diffusione del virus Nipah nel nostro continente “molto basso“, ma ha diramato delle linee guida per chi viaggia o risiede nel Bengala occidentale, raccomandando di evitare il contatto con animali domestici o selvatici e i loro fluidi o rifiuti, di non consumare alimenti che potrebbero essere contaminati dai pipistrelli e di non bere il succo di palma da dattero cruda.

L’agente patogeno, infatti, viene trasmesso all’uomo in particolare dai pipistrelli della frutta, detti anche volpi volanti, e può portare a gravi infiammazioni ai polmoni e cerebrali.

Il microbo è conosciuto già dal 1998, quando è stato identificato in un’epidemia in Malesia e poi rilevato anche in India, Singapore e Bangladesh, ma nonostante l’alta letalità ha un basso potenziale di trasmissione.

Il rischio in Italia e le parole di Bassetti

Per l’Italia “al momento non vi è alcun pericolo” ha assicurato a Repubblica Federico Gobbi, direttore del dipartimento di malattie infettive e tropicali dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), sottolineando come “il rischio che questa epidemia arrivi da noi è molto remoto”.

Un parere in linea con quello rilasciato all’Adnkronos da Emanuele Nicastri, direttore dell’Uoc di Malattie infettive ad alta intensità di cura dello Spallanzani, secondo cui “non siamo di fronte a un nuovo Covid”.

A tenere alta l’attenzione sul Nipah è però Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettiva del San Martino di Genova, che con un post su Facebook ha sottolineato come tutto il mondo sia “in apprensione…tranne l’Italia”.

Un allarme stemperato dallo stesso infettivologo in collegamento con la trasmissione Rai Buongiorno Benessere: “Al momento sembrano davvero molto remoti c’è la possibilità che qualcuno possa avere viaggiato in quei paesi e magari arrivare in Europa però credo che al momento dobbiamo osservare attentamente senza allarmare nessuno“.