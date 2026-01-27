NOTIZIE
Virus Nipah in India potenzialmente letale, mortalità fino al 94% nelle epidemie passate: "Non c'è un vaccino"

Il focolaio indiano allarma anche i Paesi vicini, che aumentano i controlli negli aeroporti. Il virus Nipah può diventare il nuovo Covid?

Pubblicato:

maurizio perriello virgilio notizie

Maurizio Perriello

GIORNALISTA

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il virus Nipah torna a spaventare seriamente l’India, l’intera Asia e potenzialmente il mondo. Se da un lato gli esperti avvertono di evitare allarmismi, dall’altro parlano di un tasso di mortalità del 94% registrato nelle precedenti epidemie. Un altro grande fattore di preoccupazione è legato al fatto che, al momento, non esiste un vaccino o un antivirale specifico. Il focolaio segnalato nell’ospedale indiano di Barasat e l’allarme diffuso anche in Thailandia e Nepal rischiano di essere il primo capitolo di una nuova pandemia?

Nuovi casi di virus Nipah in India: allarme in Asia

Cinque operatori sanitari nello Stato indiano Bengala Occidentale sono stati contagiati dal virus Nipah a inizio 2026. Uno di loro versa in condizioni critiche.

Circa 110 persone entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena. L’agente patogeno è endemico nel Sud-Est Asiatico e dunque ha suscitato enorme preoccupazione anche in altre parti dell’Asia, con conseguenti misure di controllo più severe negli aeroporti.

Virus Nipah IndiaANSA

La Thailandia ha iniziato a controllare i passeggeri in tre scali in cui atterrano voli dal Bengala Occidentale.

Anche il Nepal ha iniziato a controllare gli arrivi all’aeroporto di Kathmandu e ad altri punti di confine terrestri con l’India.

Niente vaccino e alta mortalità: quanto è pericoloso il virus Nipah

Come ha spiegato a LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico, il virus Nipah è classificato ad alto rischio per il suo potenziale epidemico.

L’agente patogeno figura infatti nella lista dei virus attenzionati dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità).

“Al momento il virus Nipah è una preoccupazione critica per le autorità sanitarie di tutto il mondo”, ha evidenziato Ciccozzi.

Il contagio avviene soprattutto attraverso il contatto con pipistrelli della frutta o il consumo di alimenti contaminati.

Una volta contratta l’infezione, il contagio può avvenire direttamente da uomo a uomo. Quest’ultimo caso è assai più raro e avviene solitamente per contatto con i fluidi corporei.

Quali sono i sintomi dell’infezione da virus Nipah?

Come riferito dall’Oms, i sintomi del contagio di virus Nipah negli uomini sono molteplici. Come per il Covid, la malattia può anche essere asintomatica oppure, in altri casi, portare a:

  • infezioni respiratorie acute;
  • convulsioni;
  • encefalite fatale.

Il periodo di incubazione va dai 4 ai 20 giorni. Nei casi sintomatici, la contrazione del virus Nipah sviluppa quasi sempre i seguenti sintomi:

  • febbre;
  • mal di testa;
  • dolori muscolari;
  • nausea e vomito;
  • mal di gola.

In alcuni casi l’infezione è associata a polmonite atipica e gravi problemi respiratori, inclusa la sindrome da distress respiratorio acuto.

Nei casi più gravi di encefalite e convulsioni può anche sopraggiungere lo stato di coma entro 24–48 ore.

I postumi neurologici sono presenti in oltre il 20% dei pazienti che sopravvive all’encefalite di Nipah e si manifestano con convulsioni e alterazioni della personalità e dell’umore.

Il virus Nipah può diventare il nuovo Covid?

Nel corso degli anni sono stati descritti focolai epidemici sporadici di Nipah in Malesia, Singapore, India e Bangladesh, dopo l’isolamento del virus nel 1999.

Nonostante i punti in comune col Covid-19, dalla trasmissione tramite pipistrelli alla mortalità per complicazioni respiratorie, gli esperti raccomandano di non generare allarmismi e panico.

Il contenimento dei contagi evidenziato nelle precedenti epidemie deve però fare i conti con la possibilità di mutazione del virus.

Al momento, sempre secondo le autorità mediche, il rischio per le popolazioni al di fuori delle aree endemiche resta basso.

Virus Nipah in India potenzialmente letale, mortalità fino al 94% nelle epidemie passate: &quot;Non c&#039;è un vaccino&quot; ANSA

