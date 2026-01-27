Virus Nipah in India potenzialmente letale, mortalità fino al 94% nelle epidemie passate: "Non c'è un vaccino"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il virus Nipah torna a spaventare seriamente l’India, l’intera Asia e potenzialmente il mondo. Se da un lato gli esperti avvertono di evitare allarmismi, dall’altro parlano di un tasso di mortalità del 94% registrato nelle precedenti epidemie. Un altro grande fattore di preoccupazione è legato al fatto che, al momento, non esiste un vaccino o un antivirale specifico. Il focolaio segnalato nell’ospedale indiano di Barasat e l’allarme diffuso anche in Thailandia e Nepal rischiano di essere il primo capitolo di una nuova pandemia?

Nuovi casi di virus Nipah in India: allarme in Asia

Cinque operatori sanitari nello Stato indiano Bengala Occidentale sono stati contagiati dal virus Nipah a inizio 2026. Uno di loro versa in condizioni critiche.

Circa 110 persone entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena. L’agente patogeno è endemico nel Sud-Est Asiatico e dunque ha suscitato enorme preoccupazione anche in altre parti dell’Asia, con conseguenti misure di controllo più severe negli aeroporti.

La Thailandia ha iniziato a controllare i passeggeri in tre scali in cui atterrano voli dal Bengala Occidentale.

Anche il Nepal ha iniziato a controllare gli arrivi all’aeroporto di Kathmandu e ad altri punti di confine terrestri con l’India.

Niente vaccino e alta mortalità: quanto è pericoloso il virus Nipah

Come ha spiegato a LaPresse Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico, il virus Nipah è classificato ad alto rischio per il suo potenziale epidemico.

L’agente patogeno figura infatti nella lista dei virus attenzionati dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità).

“Al momento il virus Nipah è una preoccupazione critica per le autorità sanitarie di tutto il mondo”, ha evidenziato Ciccozzi.

Il contagio avviene soprattutto attraverso il contatto con pipistrelli della frutta o il consumo di alimenti contaminati.

Una volta contratta l’infezione, il contagio può avvenire direttamente da uomo a uomo. Quest’ultimo caso è assai più raro e avviene solitamente per contatto con i fluidi corporei.

Quali sono i sintomi dell’infezione da virus Nipah?

Come riferito dall’Oms, i sintomi del contagio di virus Nipah negli uomini sono molteplici. Come per il Covid, la malattia può anche essere asintomatica oppure, in altri casi, portare a:

infezioni respiratorie acute;

convulsioni;

encefalite fatale.

Il periodo di incubazione va dai 4 ai 20 giorni. Nei casi sintomatici, la contrazione del virus Nipah sviluppa quasi sempre i seguenti sintomi:

febbre;

mal di testa;

dolori muscolari;

nausea e vomito;

mal di gola.

In alcuni casi l’infezione è associata a polmonite atipica e gravi problemi respiratori, inclusa la sindrome da distress respiratorio acuto.

Nei casi più gravi di encefalite e convulsioni può anche sopraggiungere lo stato di coma entro 24–48 ore.

I postumi neurologici sono presenti in oltre il 20% dei pazienti che sopravvive all’encefalite di Nipah e si manifestano con convulsioni e alterazioni della personalità e dell’umore.

Il virus Nipah può diventare il nuovo Covid?

Nel corso degli anni sono stati descritti focolai epidemici sporadici di Nipah in Malesia, Singapore, India e Bangladesh, dopo l’isolamento del virus nel 1999.

Nonostante i punti in comune col Covid-19, dalla trasmissione tramite pipistrelli alla mortalità per complicazioni respiratorie, gli esperti raccomandano di non generare allarmismi e panico.

Il contenimento dei contagi evidenziato nelle precedenti epidemie deve però fare i conti con la possibilità di mutazione del virus.

Al momento, sempre secondo le autorità mediche, il rischio per le popolazioni al di fuori delle aree endemiche resta basso.