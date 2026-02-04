Virus Nipah in India, rischio di contagio attraverso il mango: pipistrelli infetti possono lasciare la saliva

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’allerta sulla diffusione del virus Nipah in India è alta, l’infettivologo Matteo Bassetti ha segnalato che le autorità del Paese orientale hanno messo in guardia la popolazione dal rischio di contrarre l’infezione attraverso i mango. La causa sarebbero i pipistrelli infetti che lasciano la saliva sulla frutta.

Il rischio contagio virus Nipah in India

Matteo Bassetti è intervenuto sulla “una nuova fobia” che si sta diffondendo riguardo il virus Nipah che si potrebbe contrarre attraverso i mango.

“In India, le autorità mettono in guardia dal rischio di contrarre il virus Nipah attraverso i mango. I pipistrelli della frutta del genere Pteropus, noti anche come “volpi volanti”, sono considerati portatori”, ha scritto in un post su Facebook.

ANSA

Questi animali morsicano il frutto “e lasciano saliva infetta sulla buccia. Il virus può sopravvivere sui mango fino a tre giorni, dopodiché le persone possono essere contagiate. Il Bengala Occidentale è attualmente un’area ad alto rischio, con alcuni casi segnalati”, ha proseguito lo specialista.

Come evitare i rischi di contagio

Bassetti ha spiegato che per evitare di essere contagiati, “la gente del posto consiglia di lavare accuratamente la frutta ed evitare i mango pretagliati“.

Non ci sarebbe alcun rischio, invece, per i frutti che provengono da altre aree del mondo e non c’è “nessun allarmismo ma alcune semplici misure per evitare rischi”.

I rischi del virus Nipah

Come spiega l’osservatorio malattie rare, il virus Nipah ha un alto tasso di letalità e non c’è una cura. Nipah appartiene alla famiglia dei Paramyxoviridae ed è stato identificato per la prima volta alla fine degli anni Novanta.

Il suo serbatoio naturale sono principalmente i pipistrelli del genere Pteropus, diffusi in diverse aree dell’Asia meridionale e sud-orientale.

Il virus può essere trasmesso all’uomo attraverso il contatto diretto con secrezioni animali, urine o saliva dei pipistrelli, oppure tramite alimenti contaminati, come frutta non lavata o prodotti derivati dalla linfa di palma.

L’esordio è spesso caratterizzato da sintomi generici come febbre, mal di testa, dolori muscolari, senso di profonda stanchezza. In questa fase iniziale, la malattia può essere facilmente confusa con una comune infezione virale.

Con il progredire dell’infezione, in alcuni casi compaiono sintomi respiratori, come tosse e difficoltà respiratoria, oppure disturbi gastrointestinali. Nei casi più gravi, però, il virus colpisce il sistema nervoso centrale, causando un’encefalite acuta.

La comparsa di confusione mentale, sonnolenza, disorientamento, convulsioni e perdita di coscienza è un segnale di allarme e può precedere un rapido peggioramento delle condizioni cliniche, fino al coma.

I tassi di letalità del virus sono compresi tra il 40% e il 75%, con variazioni legate al ceppo virale e alla rapidità dell’intervento medico.