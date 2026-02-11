Virus respiratorio sinciziale a Torino, oltre 90 bimbi ricoverati: 3 in rianimazione, Bassetti svela i sintomi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Piemonte oltre 90 bambini sono stati ricoverati in ospedale per insufficienza respiratoria acuta. Le cause sono l’influenza e virus respiratorio sinciziale, che può determinare la bronchiolite. Il noto virologo Matteo Bassetti ha spiegato: “Il virus respiratorio sinciziale negli adulti può essere l’equivalente di un raffreddore mentre per i bambini, soprattutto nei primi 3 mesi, può causare la bronchiolite”.

A Torino allarme virus respiratorio sinciziale

Una vera e propria emergenza pediatrica si sta registrando in Piemonte e in particolare a Torino.

Oltre 90 bambini sono stati ricoverati in ospedale (la maggio parte di loro al Regina Margherita di Torino) con insufficienza respiratoria acuta.

Le cause, come riporta La Stampa, sono almeno due: l’influenza e il virus respiratorio sinciziale che può determinare la bronchiolite. E proprio quest’ultimo rappresenta il principale virus in circolazione tra i bambini.

Tre bambini in terapia intensiva

Al Regina Margherita, dove sono ricoverati in tutto 43 bambini, tre sono in terapia intensiva.

Le loro condizioni cliniche sono stabili e presentano altri germi associati.

La maggior parte dei neonati ricoverati, inoltre, non era stato immunizzato con l’anticorpo monoclonale.

Bassetti: “Boom di ricoveri pediatrici e casi gravi”

Il virologo Matteo Bassetti ha confermato che a Torino e in Piemonte è in corso un’elevata circolazione del virus Respiratorio Sinciziale: “C’è stato un boom di ricoveri pediatrici e casi gravi, inclusi bambini in terapia intensiva al Regina Margherita. Sono oltre oltre 90 i bambini ricoverati per insufficienza respiratoria acuta, tra cui molti neonati che non avevano ricevuto il monoclonale”.

In un post sui social Bassetti ha scritto che il virus Respiratorio Sinciziale “negli adulti può essere l’equivalente di un raffreddore o causare anche forme più impegnative come la polmonite”.

Nei bambini, invece, “soprattutto tra 6 mesi e un anno nel primo anno di vita, soprattutto nei primi 3 mesi, può causare la bronchiolite”.

Bassetti svela i sintomi

Bassetti ha spiegato che la bronchiolite è un’infezione virale delle basse vie aeree, parte terminale dell’albero bronchiale, che provoca tipicamente difficoltà respiratorie.

Poi ha aggiunto: “Nei bambini piccoli ha un’evoluzione molto rapida, nel senso che dai primi sintomi come raffreddore o naso che cola si può giungere al coinvolgimento dell’albero bronchiale nel giro di alcuni giorni”.

Per questa ragione, ha aggiunto, “i bambini devono essere monitorati attentamente dalla famiglia a domicilio e richiedere il parere del medico pediatra curante quando necessario”.

L’anticorpo monoclonale

Serve insomma la massima attenzione. Nel primo anno di vita, questo virus “è una delle principali cause di infezioni delle vie respiratorie inferiori nei bambini”.

E, ha continuato Bassetti, “può portare a sintomi che vanno da lievi raffreddori a infezioni polmonari gravi con necessità di cure intensive“.

Infine è arrivata l’esortazione di Bassetti: “Dal 2022 anche in Europa è disponibile un nuovo trattamento in grado di ridurre il rischio di forme gravi costituito da un anticorpo monoclonale”.