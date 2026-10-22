Virus Shamonda in Francia, uomo morto dopo puntura del moscerino Culicoides: i sintomi del primo caso al mondo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In Francia è stato segnalato un paziente infettato dal virus Shamonda. Al momento sono in corso indagini cliniche, biologiche ed epidemiologiche sul caso che ha portato alla morte dell’uomo. Il virus Shamonda viene trasmesso agli animali da moscerini ematofagi ed è stato individuato per la prima volta in Nigeria a metà degli anni ’60. Fino ad ora era considerato non trasmissibile all’uomo e questo caso francese è il primo documentato.

Il primo caso di virus Shamonda nell’uomo

Dagli anni ’60 ad oggi, il virus Shamonda è stato considerato non trasmissibile all’uomo. Di recente un paziente è stato registrato come infettato dal virus trasmesso dai moscerini. Purtroppo l’uomo è deceduto.

È accaduto in Francia, dove sono in corso le indagini che tengono conto tanto dell’approccio sulla salute umana, quanto su quella animale e ambientale. Al momento non è stato identificato alcun rischio per la popolazione generale.

Allo stesso tempo questo è il primo caso documentato e segnalato di rilevamento del virus nell’uomo.

Ipotesi del contagio

Nell’estate del 2026 è stato identificato per la prima volta in Europa il virus Shamonda negli allevamenti di bovini. Questo tipo di virus infatti viene trasmesso agli animali da moscerini ematofagi del genere Culicoides.

Dagli anni ’60 circola in Africa occidentale, orientale e meridionale, con casi riscontrati anche in Giappone. L’episodio dell’estate 2026 è il primo in Europa, dove si contano casi sporadici di infezione in piccoli ruminanti ed equini.

L’ipotesi sul contagio del paziente, che presentava una grave immunodepressione, è quella di una contaminazione di tipo vettoriale, ovvero tramite la puntura di un moscerino proprio nella Francia orientale, dove era segnalata la circolazione del virus negli animali già dalla primavera-estate 2026.

Gli effetti sugli animali

Sugli effetti per la salute umana c’è ancora molto da capire, considerando che questo è il primo caso nell’uomo. Invece dal punto di vista della sanità animale si conoscono sintomi e trattamenti. È stato isolato, ricordiamo, nei bovini in Nigeria nel 1965 e la World Organisation for Animal Health lavora al fianco dell’OMS per comprendere il virus e le sue implicazioni per la salute animale.

Si presenta con sintomi quali febbre, diarrea, riduzione della produzione di latte, aborti, disturbi riproduttivi e disturbi neurologici. Al momento non sono disponibili vaccini contro il virus Shamonda.

L’unico modo per ridurre il rischio di infezione è creare delle barriere fisiche, ridurre o eliminare i siti di riproduzione dei vettori, sorvegliare e controllare i vettori intorno agli edifici, usare repellenti e trasportare gli animali nei periodi di bassa attività lontano dalle zone dei vettori.