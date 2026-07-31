Virus West Nile in Italia, 37 casi gravi e 2 morti negli ultimi 6 mesi: le regioni più colpite e i sintomi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In Italia si registrano 84 casi e 2 morti per il virus West Nile, trasmesso dalle zanzare comuni. La circolazione è stata confermata in 47 province di 12 regioni, con la Lombardia in testa. Nella maggior parte dei soggetti i sintomi sono lievi o assenti, ma nelle persone fragili l’infezione può provocare forme neuro-invasive. Gli esperti invitano a potenziare la prevenzione e il monitoraggio.

I dati dell’Iss sul virus West Nile in Italia: casi e morti registrati

Dallo scorso febbraio fino al 28 luglio sono stati confermati 84 casi di infezione da virus West Nile in Italia, con un bilancio attuale di 2 morti.

Secondo quanto emerge dal report della sorveglianza settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, il quadro epidemiologico mostra numeri in linea con quelli dello scorso anno.

ANSA

Entrando nel dettaglio delle sintomatologie cliniche dei pazienti tracciati, 37 si sono sviluppati nella forma neuro-invasiva più grave (incluso un caso importato dalle Maldive), 27 hanno presentato sintomi quali febbre e 20 sono risultati del tutto asintomatici, con 19 di questi ultimi individuati grazie allo screening sui donatori di sangue.

Le regioni e le province più colpite

La circolazione attiva del virus è stata formalmente rilevata in ben 47 Province distribuite su 12 regioni del territorio nazionale: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna.

Esaminando i dati epidemiologici sul West Nile in Italia, la Lombardia figura come l’area con il maggior numero di contagi totali (26 casi, distribuiti tra Cremona con 9 e Milano con 7), seguita dal Veneto e dal Piemonte con 13 contagi ciascuno, dall’Emilia-Romagna con 12 e dal Lazio con 10.

Tra i decessi si registra una novantenne ad Oristano, in Sardegna, mentre ulteriori casi con encefalite sono stati ricoverati a Napoli.

I sintomi da monitorare: gli avvisi di Pregliasco e Bassetti

Nella maggior parte dei casi l’infezione decorre senza manifestazioni visibili o con disturbi lievi. Tuttavia, i sintomi da monitorare con attenzione includono febbre oltre i 38°C, eruzioni cutanee, forte mal di testa e rigidità del collo. “L’incremento dei casi registra la fase di maggiore attività stagionale del virus – spiega Fabrizio Pregliasco, sottolineando che – il West Nile non è un’emergenza fuori controllo, ma una minaccia che richiede vigilanza continua“.

Il video pubblicato da Matteo Bassetti

Sulla stessa linea l’infettivologo Matteo Bassetti, che in un video pubblicato sui social puntualizza: “È il momento dell’anno nel quale di vedono più casi […] IL West Nile arriva attraverso la puntura della zanzarina Culex, quella marroncina che ronza nelle nostre case”.

Bassetti poi conclude: “Nell’1% dei casi si ha una forma neuroinvasiva che colpisce il cervello dando un’encefalite che, purtroppo, quando colpisce le persone più fragili o anziane può portare alla morte. Bisogna fare di più sulla sorveglianza e sulla sensibilizzazione dei medici di medicina generale e di pronto soccorso affinché si facciano gli esami specifici”.