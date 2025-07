Virus West Nile, per Matteo Bassetti "bisogna trattare le zanzare come killer, non come un fastidio"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tra interviste e post pubblicati sui propri canali social, il virologo Matteo Bassetti, direttore della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive all’Università di Genova, ha parlato del virus West Nile e del pericolo portato dalle zanzare, che andrebbero trattate come “killer”. Per il professore non è però ancora tempo di allarmismi.

Matteo Bassetti sul virus West Nile

Nelle ultime settimane l’Italia sta facendo i conti con un’impennata di casi di virus West Nile, tema sul quale ha detto la sua anche Matteo Bassetti, virologo e direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Bassetti ha parlato, sia sui social che in diverse interviste, dell’approccio che si ha attualmente in Italia verso i contagi da virus West Nile e verso le zanzare, principale veicolo di diffusione e contagio.

Nel video condiviso sui suoi canali e ripreso da La Nuova Sardegna, Bassetti ha criticato l’approccio italiano alla prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare, definendolo “gravemente insufficiente”.

Il pericolo dalle zanzare

Secondo Bassetti, il problema non è solo la West Nile, ma anche altre infezioni virali come Dengue, Chikungunya e Usutu, già trasmesse da diverse specie di zanzare presenti stabilmente nel nostro territorio.

E proprio in merito a questi insetti, il virologo è stato netto e chiaro: “Non possiamo più considerarle un fastidio. Vanno trattate come dei killer” ha dichiarato, chiedendo un piano nazionale di prevenzione chiaro e tempestivo.

Il medico ha poi evidenziato l’assenza di direttive univoche e strumenti concreti: “Mancano linee guida, manca l’organizzazione, manca chiarire chi deve fare cosa e quando – dai comuni alle Regioni – e soprattutto manca un’informazione capillare rivolta ai cittadini e ai medici”.

Il virus in Italia: i numeri dell’Iss

Il rischio sanitario non è da sottovalutare: sebbene la maggior parte delle infezioni da West Nile resti asintomatica o si presenti con sintomi lievi, nei soggetti fragili può causare gravi complicazioni. Proprio per questo, secondo Bassetti, occorre considerare le zanzare come vettori di malattie e adottare una strategia preventiva nazionale strutturata e duratura.

La trasmissione del virus avviene in genere tra la fine della primavera e l’estate, con un picco tra luglio e settembre. Il Ministero della Salute ha già diffuso alcune raccomandazioni, ma – come sottolinea Bassetti – serve un cambio di passo: servono piani operativi concreti e tempestivi, coordinati su scala nazionale.

Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 9 morti, i casi confermati di infezione da virus West Nile nel 2025 sono 89 (nel bollettino della scorsa settimana erano 32), con una concentrazione elevata in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia.

Nel dettaglio:

40 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 Piemonte, 1 Lombardia, 3 Veneto, 1 Emilia-Romagna, 23 Lazio, 10 Campania)

si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 Piemonte, 1 Lombardia, 3 Veneto, 1 Emilia-Romagna, 23 Lazio, 10 Campania) 2 casi asintomatici identificati in donatori di sangue (1 Veneto, 1 Campania),

casi asintomatici identificati in donatori di sangue (1 Veneto, 1 Campania), 46 casi di febbre (1 Lombardia, 5 Veneto, 35 Lazio, 4 Campania, 1 Sardegna)

casi di febbre (1 Lombardia, 5 Veneto, 35 Lazio, 4 Campania, 1 Sardegna) 1 caso asintomatico (1 Campania)

Per quel che riguarda i 9 decessi:

6 in Campania

2 nel Lazio

1 in Piemonte

I dati dal 2022 al 2024

Nel 2022:

728 casi (33′ nella forma invasiva)

(33′ nella forma invasiva) 51 morti

Nel 2023:

394 casi (195 nella forma invasiva)

(195 nella forma invasiva) 32 morti

Nel 2024 ci sono stati:

484 casi (266 nella forma neuro invasiva)

(266 nella forma neuro invasiva) 36 morti