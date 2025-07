Virus West Nile, terzo morto in Campania in poche ore: era un 68enne di Trentola Ducenta vicino Caserta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Terzo morto per West Nile in Campania. La vittima è un uomo di 68 anni di Trentola Ducenta che era ricoverato presso l’ospedale di Aversa, in provincia di Caserta. Si tratta della settima vittima a livello nazionale per il virus West Nile da inizio anno. Gli altri decessi sono avvenuti nel Lazio e in Piemonte.

Virus West Nile, terzo morto in Campania

È un sessantottenne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, il terzo morto da inizio anno per il virus West Nile in Campania. L’uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Aversa e nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, è deceduto.

Secondo i dati della Protezione Civile regionale, attualmente in Campania sono stati registrati 23 casi di West Nile tra sospetti e confermati.

Il monitoraggio delle zanzare da parte della Asl di Caserta

Lazio e Campania le regioni più colpite

Insieme al Lazio, la Campania è finora la regione italiana più colpita dal virus trasmesso dalle zanzare del genere Culex. I 23 casi di West Nile sono stati individuati per oltre la metà in provincia di Caserta (14), 8 in provincia di Napoli e un caso domiciliato in Basilicata che aveva trascorso un periodo a Napoli.

La morte del 68enne segue di poche ore il decesso di un 80enne di Maddaloni ricoverato all’ospedale di Caserta. La terza vittima registrata finora in Campania e risultata positiva al virus West Nile è un 74enne di Pomigliano d’Arco.

Le altre tre vittime sono state registrate nel Lazio, soprattutto nel basso Lazio, mentre un morto era residente in provincia di Novara.La Regione Campania le Aziende sanitarie e ospedaliere regionali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, “seguono attentamente l’evoluzione, attuando tutte le necessarie misure”.

Primo caso di West Nile registrato in Sardegna

Il virus West Nile è arrivato fino in Sardegna, come dimostra il caso accertato oggi, 29 luglio, a Oristano. Si tratta di un uomo di 72 anni residente nel capoluogo sardo che soffre di patologie pregresse.

Il paziente si trova all’ospedale San Martino di Oristano e, secondo quanto riportato dall’ANSA, le sue condizioni sono critiche.

“In queste ore il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria sta già mettendo in atto tutte le misure previste: informazione alle autorità competenti del territorio, indagine epidemiologica, circoscrizione della zona di residenza dell’uomo e richiesta alla Provincia, autorità competente, di disinfestazione dell’area”, ha fatto sapere la Asl di Oristano.