Virus West Nile, uomo morto all’ospedale di Latina: ricoverato dal 26 luglio, è la settima vittima nel Lazio

Un uomo di 77 anni è morto all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola a causa delle complicanze risultate dall’infezione del virus West Nile. L’anziano era residente a Velletri, ma aveva contratto il virus a Cisterna di Latina, dove si sono manifestati molti dei recenti contagi di questo patogeno in Lazio.

Settima vittima del West Nile in Lazio

È morto nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, uno dei pazienti recentemente ricoverati per il manifestarsi dei sintomi da contagio del virus West Nile.

Si tratta di un uomo di 77 anni, che era già in dialisi. Il paziente era residente a Velletri, ma era stato contagiato a Cisterna di Latina, uno degli epicentri del contagio del Lazio.

La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Ansa. Se la diagnosi fosse confermata, si tratterebbe del settimo decesso dovuto al West Nile nel Lazio, che diventerebbe così, in un giorno, la regione italiana con più vittime, superando la Campania.

La situazione del West Nile in Italia

L’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità, diffuso proprio oggi, 7 agosto, riporta di 173 casi confermati in Italia quest’anno. Un numero quasi doppio rispetto agli 89 registrati nell’ultimo bollettino, quello del 31 luglio.

L’aumento delle diagnosi è anche dovuto a una maggiore attenzione mediatica e sanitaria su questo virus. Molti infatti i casi asintomatici scoperti tra i donatori di sangue.

I morti confermati dal bollettino sono in totale 11, ma i numeri non tengono conto degli ultimi tre decessi di pazienti che erano stati ricoverati per sintomi riconducibili al contagio da West Nile.

Le altre malattie trasmesse dalle zanzare

La West Nile è la malattia trasmessa dalle zanzare che si sta diffondendo più rapidamente in Italia durante questa estate, ma non è l’unica.

In Veneto è stato infatti registrato il primo caso autoctono di Chikungunya, un virus che sta creando molti problemi nel sud della Cina, con più di 7mila contagi. Le autorità cinesi sono state costrette a ricorrere a misure straordinarie per contrastare la diffusione della malattia.

In Italia si sono diffusi anche il Toscana virus, autoctono, con 38 casi, il TBE, con 23 casi e lo Zika, con 4 casi accertati.