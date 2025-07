Virus zanzare West Nile, allarme dopo la donna morta in provincia di Latina: altri 6 casi confermati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la donna morta per il virus delle zanzare West Nile in provincia di Latina, è allarme in Italia. Sono 6 gli altri casi di Febbre del Nilo registrati nella stessa zona, come confermato dall’Asl di Latina. L’azienda sanitaria ha annunciato di aver attivato una “task-force per misure straordinarie a tutela della salute pubblica”.

Paura per il virus delle zanzare West Nile in Italia

Dopo la morte di Filomena Di Giovangiulio per Febbre del Nilo all’ospedale di Fondi, sono una decina i casi di virus delle zanzare West Nile registrati in Italia. Oltre ai 6 casi confermati in provincia di Latina, altri sono stati segnalati tra Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Nell’agropontino, come riportato da Morning News, sarebbe morto anche un cavallo.

Una donna è morta in Italia dopo aver contratto il West Nile Virus.

L’Iss (Istituto Superiore di Sanità), nella giornata di lunedì 21 luglio, ha reso noto che alla data del 20 luglio “sono 10 i casi confermati di infezione da West Nile virus nell’uomo in Italia dall’inizio dell’anno“.

La situazione virus zanzare West Nile a Latina

Il professor Cosmo Del Borgo dell’Azienda Ausl Latina ha spiegato proprio ai microfoni di Morning News: “La situazione dei ricoverati è di sostanziale stabilità, almeno 3 pazienti sono in netto miglioramento clinico. Fortunatamente abbiamo solo un paziente in Rianimazione”.

Il professore ha poi aggiunto: “Al momento non risultano legami di distanza geografica, in termini di metri, tra i casi. Non c’è un collegamento diretto tra tutti i casi“.

La nota dell’Asl di Latina sul virus delle zanzare West Nile

L’Asl di Latina ha diffuso una nota nella mattinata di martedì 22 luglio per fare il punto della situazione sul virus delle zanzare West Nile.

Nel comunicato si legge che ci sono 4 pazienti con “diagnosi accertata di West Nile neuroinvasiva“, ricoverati la scorsa settimana e che presentano un “progressivo netto miglioramento” e risultano in “discrete condizioni generali”. C’è poi un paziente di 86 anni con “importanti comorbidità”, che permane in “gravi condizioni anche se stabili” negli ultimi giorni. Infine, è presente un altro caso con diagnosi confermata di West Nile, che è “ricoverato in terapia intensiva” e che “necessita al momento di supporto ventilatorio assistito”.

L’azienda sanitaria locale ha reso noto di aver attivato una “task-force” con l’obiettivo di mettere in campo “misure straordinarie a tutela della salute pubblica”.