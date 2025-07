Virus zanzare West Nile, altri morti in Campania e Lazio: che sintomi avevano

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sale a cinque, nel 2025, il numero di vittime in Italia per West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare. Il primo decesso si è registrato in Piemonte a inizio anno. Il 20 luglio una donna di 82 è deceduta a Latina. Poco tempo dopo altri 3 decessi tra Lazio e Campania, il più recente quello di un 74enne di Napoli. Le vittime presentavano gli stessi sintomi.

Un morto per West Nile a Napoli

Si registra una seconda vittima in Campania per la West Nile, lo riporta l’agenzia stampa ANSA citando il Mattino e il Messaggero.

Si tratta di un 74enne, ricoverato nella giornata di domenica 20 luglio presso l’Ospedale del Mare di Napoli.

ANSA Trappole per monitorare le zanzare in Campania

L’uomo, originario di Pomigliano d’Arco, era stato ricoverato a causa di un’emorragia digestiva e, nei giorni seguenti, ha manifestato febbre e stato confusionale.

I sintomi sono stati aggravati da una precedente insufficienza renale. Il decesso è avvenuto alle ore 4:20 di venerdì 25 luglio, ma comunicato soltanto il martedì successivo.

Crescono le vittime tra Campania e Lazio

In Campania, nella giornata di lunedì 28 luglio, era morto con West Nile anche un 80enne di Maddaloni.

Il paziente, ricoverato all’ospedale di Caserta, era affetto da gravi patologie pregresse.

Aveva recentemente soggiornato a Caserta anche il 77enne deceduto, nella stessa giornata di lunedì, allo Spallanzani di Roma.

Anche la vittima della capitale era affetto da patologie croniche e si era da poco sottoposto a un trapianto cardiaco.

Presso l’ospedale di Caserta si trova attualmente ricoverato per West Nile un altro anziano, mentre due pazienti si trovano in terapia intensiva nel Lazio.

I sintomi del virus delle zanzare

Così come segnalato dal Ministero della Salute, la maggior parte delle persone infette dal virus delle zanzare non presenta alcun disturbo.

I sintomi più comuni sono quelli riconducibili a un’influenza: febbre, mal di testa, nausea e vomito, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei.

Nei soggetti in buona salute i sintomi da West Nile durano pochi giorni, al massimo qualche settimana.

Nei casi più gravi (in media meno dell’1%) la sintomatologia comprende disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma.

Gli esperti ribadiscono che, nonostante l’aumento dei contagi, non si tratta di un vero allarme. I virus delle zanzare sono gravi soltanto per i soggetti già deboli, anziani, con patologie pregresse e sistema immunitario compromesso.