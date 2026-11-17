Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Visori, proiezioni e ricostruzioni virtuali per vedere com’erano i templi dell’Area Sacra di Largo Argentina, a Roma, e come è cambiato il Campo Marzio nei secoli. Da oggi, 18 novembre 2026, è aperta al pubblico la nuova visita immersiva, presentata dal sindaco Roberto Gualtieri insieme al sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce e all’assessore Pino Battaglia. Il progetto, finanziato dal Pnrr con il programma Caput Mundi, punta a restituire ai visitatori l’aspetto originario dei monumenti e il contesto urbano in cui sorgevano, nell’area dove si trovava la Curia di Pompeo, il luogo in cui fu ucciso Giulio Cesare.