Visita immersiva con i visori a Largo Argentina, dove fu ucciso Giulio Cesare: com'erano i templi, il video
Scopri la storia di Cesare a Largo Argentina con un'esperienza immersiva tra templi e ricostruzioni.
Visori, proiezioni e ricostruzioni virtuali per vedere com’erano i templi dell’Area Sacra di Largo Argentina, a Roma, e come è cambiato il Campo Marzio nei secoli. Da oggi, 18 novembre 2026, è aperta al pubblico la nuova visita immersiva, presentata dal sindaco Roberto Gualtieri insieme al sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce e all’assessore Pino Battaglia. Il progetto, finanziato dal Pnrr con il programma Caput Mundi, punta a restituire ai visitatori l’aspetto originario dei monumenti e il contesto urbano in cui sorgevano, nell’area dove si trovava la Curia di Pompeo, il luogo in cui fu ucciso Giulio Cesare.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.