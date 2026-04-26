Visita Re Carlo da Trump a rischio dopo l'attentato: il programma del 27 aprile potrebbe cambiare

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’improvvisa ondata di violenza rischia di far saltare la storica visita di Stato di re Carlo III negli Stati Uniti, prevista per il 27 aprile. Buckingham Palace ha confermato che sono in corso “diverse discussioni” con le autorità americane per valutare se l’attentato avvenuto durante il gala dei media a Washington avrà ripercussioni sulla pianificazione del viaggio.

Visita Re Carlo da Trump a rischio dopo l’attentato

Come riporta il Messaggero, il sovrano, informato costantemente sugli sviluppi, si è detto “molto sollevato” nell’apprendere che il presidente Donald Trump, la First Lady e tutti gli ospiti presenti all’evento sono rimasti illesi.

Nonostante l’incertezza, la macchina diplomatica resta in stand-by in attesa di una decisione definitiva sulla sicurezza.

Se il viaggio dovesse essere confermato, l’arrivo di Carlo III e della regina Camilla è previsto per il pomeriggio di domani, lunedì 27 aprile.

Il programma ufficiale, diffuso dalla Casa Bianca, prevede un’accoglienza formale seguita da un tè nella Green Room.

Un momento simbolico sarà la visita al nuovo alveare della Casa Bianca, situato nel South Lawn, un omaggio alla nota sensibilità ecologica del re.

Il programma del 28 aprile

La giornata di martedì dovrebbe rappresentare il cuore della visita, con una cerimonia d’arrivo che richiama tradizioni del XVIII secolo:

Onori Militari: Esecuzione degli inni nazionali e 21 salve di cannone.

Esecuzione degli inni nazionali e 21 salve di cannone. Parata d’onore: Uno schieramento senza precedenti di 300 militari sul balcone della Blue Room, in rappresentanza di tutti e sei i rami delle forze armate statunitensi.

Uno schieramento senza precedenti di sul balcone della Blue Room, in rappresentanza di tutti e sei i rami delle forze armate statunitensi. Incontri Politici: Un colloquio bilaterale tra Trump e il re, mentre la cena di Stato è prevista per la serata nella East Room .

Un colloquio bilaterale tra Trump e il re, mentre la cena di Stato è prevista per la serata nella . Discorso al Congresso: Carlo III dovrebbe parlare ai membri del Congresso, evento che non accadeva dai tempi di sua madre nel 1991.

La tappa a New York

L’ultima fase del viaggio prevede lo spostamento a New York per una visita al Memoriale dell’11 settembre, prima del rientro nel Regno Unito.

L’intero calendario resta ora appeso a un filo.

La sicurezza del sovrano, già gravata dalle sue condizioni di salute dopo oltre due anni di cure per il cancro, è la priorità assoluta per Londra.

Nelle prossime ore si capirà se prevarrà la linea della prudenza o se la sfida diplomatica contro il momento di crisi anglo-americana procederà nonostante il grave episodio di sangue a Washington.