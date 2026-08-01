Visite a Mario Roggero in carcere, i dubbi dopo l'incontro con Silvia Sardone: "Perché solo la destra?"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mario Roggero prosegue la propria detenzione nel carcere di Bollate, in attesa di ulteriori sviluppi sul caso che lo ha portato alla condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. E proseguono anche le visite al gioielliere, che dopo aver incontrato più volte il leader della Lega Matteo Salvini nelle scorse ore ha ricevuto visita da Silvia Sardone. Ennesimo politico del centrodestra che ha portato Roggero a domandarsi perché nessuno del centrosinistra sia ancora andato a fargli visita: “Forse scoprirebbero che non sono brutto come mi dipingono”.

I dubbi di Roggero sulle visite

A svelare il retroscena è stato Il Giornale, che riferendo della visita di Silvia Sardone presso il carcere di Bollate ha riportato alcuni stralci di conversazione tra il gioielliere e la politica.

All’arrivo del vicesegretario leghista, il 72enne di Grinzane Cavour si è detto molto contento, ma non ha nascosto i propri interrogativi.

ANSA

“Ma perché a trovarmi in carcere vengono solo politici di centrodestra? Se venisse anche qualcuno di sinistra forse scoprirebbe che non sono brutto come mi dipingono” avrebbe detto, secondo quanto riportato dal quotidiano.

In 12 giorni di detenzione, infatti, il gioielliere ha visto più volte Salvini, incontrato i deputati Luca Toccalini e Fabio Cecchetti della Lega, il capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami e il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

Cosa fa Mario Roggero in carcere a Bollate

All’eurodeputata Silvia Sardone avrebbe raccontato anche come si svolge ormai la sua vita da due settimane a questa parte.

“Faccio le pulizie, lui fa da mangiare”, ha detto riferendosi al compagno di cella. “Mi sto riorganizzando le abitudini alimentari, perché lui fa la pasta tutti i giorni e io non ero abituato. Fare i turni alle docce, farsi la barba con l’acqua fredda: sto imparando un sacco di altre cose”.

Il gioielliere, poi, secondo quanto riferito da Il Giornale ha sottolineato anche la preoccupazione per la sua attività: “Devono sapere che ci sono delle scadenze, finora me ne occupavo io, il codice prodotto, tutte queste cose”.

Il pentimento dopo il delitto

E a Sardone, stando a quanto riportato dal quotidiano, avrebbe ammesso anche il proprio pentimento.

Infatti, dopo le numerose polemiche per le parole dette in salotti tv e non solo, Mario Roggero avrebbe riferito all’eurodeputata di essersi pentito di aver detto determinate parole: “Sì, ci sto pensando. E non dico più che lo rifarei”.