Viso di Giorgia Meloni rimosso dal dipinto nella chiesa di San Lorenzo: "Una processione, impossibile pregare"

Il viso di Giorgia Meloni è stato rimosso dal dipinto che si trova all’interno della chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Ad annunciarlo è stato il parroco, monsignor Daniele Micheletti. Il restauratore ha detto di aver coperto il volto su ordine del Vaticano. Il dipinto, che ritraeva il viso di Giorgia Meloni sul corpo di un angelo, ha creato polemiche e ha attirato numerosi visitatori nella chiesa.

Viso di Meloni rimosso, parla il parroco di San Lorenzo in Lucina

“Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo rimosso”, ha detto don Micheletti parlando del volto di Giorgia Meloni comparso su un dipinto della chiesa di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma.

Come ha spiegato il parroco, l’altro problema era rappresentato dai tantissimi curiosi che entravano solo per vedere il dipinto e non per ascoltare la messa o per pregare.

Il restauratore avrebbe ammesso la somiglianza con Giorgia Meloni

Intervistato da Repubblica, il restauratore Bruno Valentinetti ha detto di aver cancellato il viso dal dipinto nella serata del 3 febbraio. L’uomo, che finora ha sempre negato di essersi ispirato alla premier Giorgia Meloni per dipingere il volto dell’angelo, avrebbe alla fine ammesso: “Va bene, era Meloni, ma sulla falsariga del dipinto che c’era prima”, si legge su Repubblica.

Prossimamente, secondo quanto disposto dal cardinale Baldo Reina, verrà ridipinto il volto per come era prima del restauro. “Dal punto di vista normativo il dipinto sarebbe potuto rimanere lì cent’anni ma ha creato troppe divisioni nella chiesa”, ha spiegato don Micheletti commentando la rimozione del dipinto.

La notizia del volto di Giorgia Meloni all’interno di una chiesa, diffusa a fine gennaio, ha provocato diverse polemiche, anche a livello politico.

L’amico del parroco: “I gruppi entravano in chiesa per i selfie”

Tuttavia, il richiamo per i visitatori è stato irresistibile. Per giorni decine di persone hanno fatto la fila per entrare nella chiesa di San Lorenzo in Lucina solamente per “ammirare” il volto di Giorgia Meloni e fotografarlo.

Una processione laica che però ha disturbato le persone che, invece, erano nella chiesa per pregare, come ha raccontato all’ANSA Federico Falcolini, amico del parroco di San Lorenzo in Lucina monsignor Daniele Micheletti. “C’era un movimento inusuale di gente che arrivava anche in gruppo e, magari chiacchierando, si scattava selfie con il dipinto del volto di Giorgia Meloni”, ha raccontato l’uomo.

Per quanto riguarda il ripristino, lo stesso Falcolini ha detto che saranno le autorità preposte a decidere cosa fare, aggiungendo di non credere che verrà istituito “un processo” per accertare le responsabilità della vicenda.