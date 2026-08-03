Vita da Suore, l’intervista a Suor Paola e Suor Felicetta: “L'ironia è il nostro linguaggioˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è chi conquista il web a colpi di balletti, chi rincorre l’algoritmo e chi cambia pelle a ogni stagione. E poi c’è un progetto che è riuscito a ritagliarsi uno spazio tutto suo, trasformandosi in uno dei fenomeni social più virali degli ultimi anni. Oltre 200 milioni di visualizzazioni, una community che continua a crescere e un linguaggio capace di unire ironia, leggerezza e attualità hanno reso Vita da Suore una realtà ormai riconoscibile ben oltre i confini delle piattaforme digitali. Tra panzerotti distribuiti per strada, interviste ai cantanti, incursioni nei backstage della musica e incontri con artisti di ogni genere, questo universo ha costruito un immaginario tutto suo, dove comicità e spontaneità si mescolano fino a rendere ogni contenuto immediatamente riconoscibile. E ora arriva un nuovo capitolo: la collaborazione con Jo Squillo e la pubblicazione di Figli di Maria, un singolo pop che alterna ironia, leggerezza e un messaggio di inclusione, senza mai prendersi troppo sul serio. Noi abbiamo avuto l’occasione di entrare, almeno per un po’, nel mondo di Vita da suore con un’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Per tutta la durata della conversazione non sono mancati scherzi, improvvisazioni, frecciatine reciproche e battute capaci di trasformare ogni domanda in un’occasione per divertirsi, senza rinunciare a parlare anche di temi più profondi. Ne è venuto fuori un dialogo surreale, pieno di risate e momenti imprevedibili, ma anche di riflessioni sul successo, sui social, sull’inclusione e sul rapporto con il pubblico. E sì, abbiamo persino scoperto che tra le due c’è chi nasconde il cibo all’altra, chi sogna le Birkenstock con le borchie e chi considera una vacanza il momento ideale… per mettersi ai fornelli. Una certezza, però, ce l’abbiamo: difficilmente vi capiterà di leggere un’intervista in cui si passa, nel giro di poche battute, da un inno all’accoglienza a una discussione sui calamaretti, dalle moto ai panzerotti, fino al rischio, neanche troppo velato, di una scomunica. E forse è proprio questo il segreto del successo di Vita da Suore.

Figli di Maria è un titolo che incuriosisce fin da subito. Com’è nato questo brano? Qual è stata la scintilla iniziale?

Suor Paola: “Figli di Maria nasce da un percorso iniziato molto tempo fa. Fin dall’inizio abbiamo lavorato con gli artisti, perché siamo nate per strada, con i panzerotti di Suor Felicetta. Giravamo per Roma, incontravamo le persone, le intervistavamo e condividevamo momenti con loro. È stato un percorso molto spontaneo. A un certo punto ci siamo rese conto di essere diventate una grande famiglia. Da quell’esperienza, fatta di incontri e relazioni nate per strada, è nato tutto il resto. Abbiamo capito che ci veniva naturale salire su un palco, fare spettacolo e interpretare anche il ruolo di artiste. Così ci siamo dette: ‘Perché non provare a scrivere una canzone?’ ˮ.

Suor Felicetta: “In fondo avevamo già realizzato tantissimi contenuti insieme ai cantanti. A forza di frequentarli ci siamo dette: invece di limitarci a creare video con gli artisti, perché non incidere direttamente una nostra canzone? È nato tutto in modo molto naturaleˮ.

Come mai avete scelto proprio Jo Squillo per questa collaborazione? C’era anche il desiderio di trasmettere un messaggio, ovvero che oltre il velo c’è molto di più?

Suor Paola: “Sì, certamente. Per noi era un aspetto importante. Jo Squillo è un’iconaˮ.

Suor Felicetta: “Ed è una vera ‘figlia di Maria’ˮ.

Il messaggio della canzone è chiaramente quello dell’inclusione, senza rinunciare all’ironia che vi contraddistingue. Quanto è difficile affrontare temi così importanti mantenendo leggerezza?

Suor Felicetta: “In realtà non è difficile. Anzi, sarebbe più complicato fare il contrario, perché oggi sembra quasi che vadano di moda soltanto gli aspetti più negativi. Sembra che, per attirare l’attenzione, sia necessario usare un linguaggio volgare o spingersi continuamente oltre. Noi, invece, volevamo dimostrare che è possibile realizzare contenuti di qualità, mantenendo un linguaggio pulito e trasmettendo comunque un messaggio positivoˮ.

È anche una piccola critica a un certo modo di fare musica oggi? Penso, ad esempio, alla trap o ad alcuni artisti pop.

Suor Felicetta: “No, assolutamente. Non giudichiamo nessunoˮ.

Suor Paola: “Ognuno è libero di esprimersi come preferisce. Ciascuno ha il proprio modo di comunicare, il proprio stile e la propria immagine. Noi abbiamo semplicemente scelto il nostro modo di raccontarciˮ.

Ormai il pubblico vi identifica immediatamente con Vita da Suore. Quanto c’è di voi in quello che mostrate sui social?

Suor Paola: “Moltissimo. Quello che vedete corrisponde davvero a ciò che siamo. Abbiamo la fortuna di poter essere spontanee, senza dover costruire una versione diversa della nostra personalità. Credo che sia proprio questa autenticità ad arrivare alle persone ˮ.

Fuori dai social, riuscite mai a mettere da parte questo vostro modo di essere?

Suor Felicetta (ridendo): “Noi il velo non lo togliamo mai… ˮ. (Le due scherzano tra loro, mantenendo il gioco anche durante l’intervista, ndr).

Suor Felicetta: “Però posso raccontarle che cosa c’è di Suor Paola in Suor Felicetta e che cosa c’è di Suor Felicetta in Suor Paola ˮ.

Mi sembra un ottimo modo per conoscervi meglio.

Suor Felicetta: “Intanto posso dire che di Suor Paola non ho il vegetarianesimo… ˮ.

Suor Paola: “Attenzione, non sono vegetariana: sono pescetarianaˮ.

Suor Felicetta: “Io, invece, friggo tutto!ˮ.

Suor Paola: “Sono molto sportiva. Mi piace fare attività fisica, andare in moto: sono una suora piuttosto adrenalinicaˮ.

(Da qui nasce un divertente botta e risposta tra le due, che si prendono affettuosamente in giro sulle rispettive abitudini alimentari, sul carattere e sulle passioni quotidiane. Il loro rapporto è uno degli elementi centrali del duo: si punzecchiano continuamente con grande complicità, lasciando trasparire un’intesa autentica, ndr).

Foto: Matteo Pavone / US: Silvia Santoriello

Siete nate come personaggi del film Tutte insieme all’abbazia e poi siete diventate un fenomeno autonomo. Quando avete capito che Vita da Suore stava prendendo una strada tutta sua?

Suor Paola: “Non è mai stato un percorso pianificato. Non ci siamo mai sedute a tavolino dicendo: ‘Adesso costruiamo tutto questo’. È successo poco alla voltaˮ.

Suor Felicetta: “Infatti non avevamo immaginato un’evoluzione del genere. Siamo entrate a far parte del progetto e, strada facendo, tutto si è sviluppato in modo naturale. È stato il risultato degli incontri, delle persone conosciute e di ciò che accadeva giorno dopo giornoˮ.

Secondo voi, qual è stato il vero segreto del vostro successo?

Suor Paola: “La spontaneità. Credo che le persone abbiano percepito fin da subito la nostra autenticità. Siamo molto empatiche e questo ci aiuta a entrare facilmente in sintonia con chi incontriamoˮ.

Suor Felicetta: “E poi ci sono stati i panzerotti. Sembra una battuta, ma il cibo mette tutti di buon umore. Da lì sono nate tantissime conversazioni e altrettanti incontriˮ.

Che cosa vi ha sorpreso maggiormente nella risposta del pubblico?

Suor Felicetta: “L’affetto. Non ce lo aspettavamo. Non provenivamo dal mondo dei social e vedere così tante persone accoglierci con entusiasmo è stato davvero sorprendente. Molti hanno iniziato a fermarsi, a parlare con noi e perfino a preparare i panzerotti insieme a noi. È nato tutto con grande naturalezzaˮ.

Suor Paola: “L’aspetto che ci ha colpite di più è stato vedere che quello stesso affetto si è trasferito anche sui social. Le persone ci incontravano per strada, ci riconoscevano, volevano scattare una foto, scambiare qualche parola o abbracciarci. Si è creato un rapporto davvero bello e spontaneoˮ.

Poi sono arrivate anche le collaborazioni con tanti artisti. Che effetto vi ha fatto trovarvi, all’improvviso, a lavorare con personaggi così conosciuti?

Suor Felicetta: “È stato bello, perché ti rendi conto che quello che fai riesce ad arrivare anche a persone molto importanti. Fa piacere poter condividere il proprio lavoro con artisti che hai sempre seguito da spettatriceˮ.

Suor Paola: “Soprattutto è stato interessante conoscere persone molto diverse tra loro. Ogni artista ha una personalità, un modo di vivere il proprio lavoro e di relazionarsi con gli altri. Dal punto di vista umano è stata un’esperienza davvero arricchenteˮ.

Che cosa vi ha lasciato questo percorso?

Suor Felicetta: “Quando hai l’opportunità di fare qualcosa in cui credi e puoi condividerlo anche con personaggi importanti, è naturale esserne felici. Per noi è motivo di soddisfazione, perché significa che il nostro lavoro riesce a raggiungere anche persone che hanno già una storia e una carriera importantiˮ.

Suor Paola: “Più della notorietà, l’aspetto più bello è stato avere l’opportunità di conoscere persone molto diverse tra loro. Ogni artista ha una personalità ben definita, un carattere e un modo di comunicare propri. Confrontarsi con stili così differenti è stato davvero molto stimolante dal punto di vista umanoˮ.

Prima dell’esperienza di Vita da Suore, chi erano Suor Paola e Suor Felicetta?

Suor Paola: “Prima di diventare Suor Paola ho avuto una vita piuttosto movimentata. Poi è arrivato un periodo difficile, un momento buio durante il quale ho sentito il bisogno di intraprendere un percorso che mi restituisse serenità interiore. È stato allora che mi sono avvicinata a Suor Felicetta, che già viveva questa esperienza. Poco alla volta abbiamo condiviso questo cammino, imparando a conoscerci sempre meglio, e oggi siamo molto uniteˮ.

Suor Felicetta: “Non ho attraversato periodi particolarmente difficili. Sono sempre stata una persona serenaˮ.

Siete due donne e avete scelto di indossare sempre l’abito religioso. Come vivete la vostra femminilità? Non avete mai la sensazione di rinunciare a una parte del vostro essere donne?

Suor Paola: “No, sinceramente. Nel momento in cui abbiamo scelto di diventare Suor Paola e Suor Felicetta, abbiamo deciso anche di mettere da parte la vanità. È una rinuncia che non viviamo come un sacrificio, anzi: ci sentiamo bene così. Devo dire che questi abiti sono anche molto comodi. D’inverno ci permettono di coprirci bene, mentre d’estate sono ampi e lasciano circolare l’aria. Da questo punto di vista ci troviamo davvero bene. Questo, però, non significa che una donna smetta di prendersi cura di sé. Se ogni tanto desidero sistemare le sopracciglia, curare le unghie o tagliare i capelli, posso farlo tranquillamente. Sono attenzioni personali che riguardano me, ma non modificano il significato della scelta che abbiamo fattoˮ.

Suor Felicetta, condivide questa visione?

Suor Felicetta: “Sì, condivido pienamente quanto ha detto Suor Paola. Inoltre c’è anche un aspetto molto pratico: non dobbiamo mai perdere tempo a decidere come vestirci ogni mattina. Indossiamo sempre questo abito e, oltre a essere coerente con ciò che rappresentiamo, è anche estremamente comodoˮ.

Però permettetemi di fare l’avvocato del diavolo. Mi avete detto di aver rinunciato alla vanità, ma oggi vivete anche sui social, un ambiente che spesso ruota proprio attorno all’immagine e all’apparenza. Non è una contraddizione?

Suor Paola: “I social possono certamente contenere anche un elemento di vanità, ma per noi rappresentano soprattutto uno strumento per comunicare e trasmettere un messaggioˮ.

Nella vostra community c’è tantissimo affetto. Vi è mai capitato, invece, di dover gestire persone che non vi apprezzavano o criticavano il vostro progetto? Come avete reagito?

Suor Paola: “L’abbiamo sempre vissuta con serenità, perché nella vita ogni esperienza ha i suoi aspetti positivi e quelli meno piacevoli. Ci sono persone che ci vogliono bene, comprendono quello che facciamo e si divertono con noi, e altre che magari non ci capiscono o semplicemente non ci apprezzano. Fa parte del percorso. Noi, però, siamo soddisfatte di quello che siamo, del cammino che stiamo facendo e del rapporto costruito con chi ci segue. Certo, quando durante una diretta qualcuno usa parole offensive o crea un clima che non ci appartiene, interveniamo. Quelle persone dobbiamo ‘skipparle’, perché il nostro vuole essere uno spazio di serenità, leggerezza e good vibes. È questo il messaggio che desideriamo trasmettereˮ.

Glielo chiedo anche con un sorriso: non avete mai rischiato una scomunica? Dal Vaticano vi è mai arrivata qualche osservazione?

Suor Paola (sorridendo): “No, anzi. Abbiamo tanti amici anche ecclesiastici: siamo amiche di tuttiˮ.

Suor Felicetta: “Sì, davvero. Abbiamo rapporti molto belli con tante personeˮ.

Qual è il dispetto più grande che vi siete fatte da quando siete diventate Suor Paola e Suor Felicetta?

Suor Paola: “Qualche dispetto glielo faccio. Quando Suor Felicetta mi fa arrabbiare, ogni tanto le do una piccola spinta oppure le tappo la bocca con la mano, perché parla tantissimo e spesso mi sovrasta. E questo non mi piace affatto. Poi l’ho convinta a salire in moto. Non voleva assolutamente, ma le ho detto: ‘Vedrai, possiamo fare un video molto swag’. Alla fine ha ceduto. E qualche volta le nascondo anche il cibo… ˮ.

Suor Felicetta: “Me ne fa davvero tanti, di dispetti. Quando parte per i suoi viaggi mi lascia post-it dappertutto e poi sparisce. Va in giro per l’Europa, non solo in Italia, e non riesco mai a capire dove sia finita. Io cucino pensando anche a lei e poi non la trovo da nessuna parteˮ.

Suor Paola: “Io, invece, comincio a pensare che non sappia leggere, perché i post-it glieli lascio. Poi è vero: ogni tanto vado in vacanza da sola, perché lei in vacanza è un po’ pesante. Arriva nelle strutture e si mette subito a cucinare. E soprattutto non vuole prendere l’aereo. Quando sono andata a Miami per uno scambio, non ho potuto portarla con me perché sarebbe voluta arrivare in treno, in pullman, in traghetto… Io, invece, preferisco volare e viaggiare più comodamenteˮ.

Nella vostra vita da suore c’è un comandamento che trovate più difficile da rispettare?

Suor Felicetta: “No, per me nessuno. I comandamenti fanno parte della vita che abbiamo scelto e non li viviamo come un pesoˮ.

Suor Paola (sorridendo verso la collega): “Beh… forse con la gola qualche difficoltà ogni tanto c’èˮ.

Suor Felicetta: “Sì, sono un po’ golosa, questo è vero. Però non mangio mai fuori pasto. Mangio soltanto agli orari dei pasti ˮ.

Suor Paola: “Il problema è che la sera mangia piatti molto sostanziosi: fritti, pasta… ˮ.

Suor Felicetta: “No, ieri ho preparato soltanto dei calamaretti… ˮ

Suor Paola: “Che mangi tu, perché io non li toccoˮ.

(Il siparietto prosegue ancora per qualche istante tra battute sulla sogliola, sui gusti a tavola e sulle rispettive abitudini alimentari, ndr)

Siete felici della vostra vita?

Suor Paola: “Molto. Ci divertiamo tanto e troviamo anche il tempo da dedicare alla nostra interiorità, che rappresenta una parte fondamentale della nostra vita. In questo periodo, inoltre, le nostre giornate sono diventate ancora più intense e questo mi rende felice. Sono una persona molto dinamica: ho bisogno di essere sempre in movimento e di avere nuovi stimoliˮ.

Suor Felicetta (intervenendo scherzosamente): “Sì, però non pensiate che in abbazia non facciamo nulla. Chi la pulisce tutti i giorni? Chi si occupa di sistemare tutto? Oltre ai progetti che portiamo avanti, c’è anche tutto il lavoro quotidianoˮ.

Da donne, qual è il piccolo vezzo femminile che avete conservato e che continua ad accompagnarvi anche nella vostra vita da suore?

Suor Paola: “Bella domanda… Direi che mi guardo spesso allo specchio. Mi piace osservare come cambia il colore dei miei occhi, notare le lentiggini quando prendo il sole e vedere come il viso cambia con la luce o con il passare delle stagioni. È una piccola curiosità che mi è rimastaˮ.

Suor Felicetta: “Io, invece, sono appassionata delle nostre ciabatte. Ne ho addirittura tre paia, mentre normalmente ne basterebbero dueˮ.

Suor Paola (ridendo): “Ma sono tutte uguali!ˮ.

Suor Felicetta: “Sì… però, se proprio devo confessarlo, mi sarebbe piaciuto avere le Birkenstock con le borchie. Credo che mi starebbero anche bene. Alla fine, però, sono rimasta fedele a quelle che ci spettanoˮ.

Vi confesso una cosa: se il mio direttore dovesse scomunicarmi dopo questa intervista, verrò direttamente in abbazia da voi.

Suor Paola: “La aspettiamo! Venga pure…ˮ.

Suor Felicetta: “…e porti le chiavi del Paradiso!ˮ.