Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si è spento a 112 anni Vitantonio Lovallo. L’ultracentenario, per tutti “Zitòn”, era l’uomo più anziano d’Italia ed è morto il 15 settembre. Abitava a Sarnelli, piccola frazione di Avigliano, in provincia di Potenza, dove aveva trascorso gran parte della sua vita. Ora l’uomo più vecchio d’Italia è Angelo Peressini, che ha compiuto 109 anni lo scorso 2 luglio.

Morto Vitantonio Lovallo: era l’uomo più anziano d’Italia

Lovallo era nato il 28 marzo del 1914 ed è stato testimone di oltre un secolo di storia. Da ragazzo, come riporta Il Corriere della Sera, aveva lavorato come pastore e come mulattiere.

Aveva risposto presente alla chiamata alle armi durante la Seconda Guerra Mondiale. L’8 settembre del 1943, era stato catturato in Grecia dai soldati tedeschi e imprigionato sull’isola di Rodi. Successivamente fu deportato in un campo di concentramento in Germania, fino alla liberazione, avvenuta l’8 maggio 1945 con l’arrivo delle truppe russe.

Terminato il conflitto, tornò nella terra d’origine, la Basilicata, dove aveva ripreso a condurre una vita agreste nella piccola comunità di Sarnelli, insieme alla sua famiglia.

La vita tranquilla a Sarnelli dopo la Seconda Guerra Mondiale

Padre di due figlie e un figlio, Lovallo era descritto da chi lo conosceva come un uomo gentile, solare e rispettoso delle tradizioni, con uno stile di vita semplice.

“Con profonda commozione saluto Vitantonio Lovallo, il nostro caro “Zitòn”, che con i suoi 112 anni ha rappresentato una memoria viva e preziosa della nostra comunità”. Così su Facebook il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca.

“La sua lunga vita, attraversata con semplicità, forza e amore per la famiglia e per la sua terra, resterà nel cuore di tutti noi. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Avigliano, mi stringo con sincero affetto ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene”, ha concluso il primo cittadino.

Sotto al post moltissimi utenti hanno fatto le condoglianze ai familiari di Lovallo.

Il giallo sulla data di nascita

L’amministrazione di Avigliano, quando compì lo scorso marzo 112 anni, omaggiò Lovallo con una targa celebrativa. Tra l’altro c’era anche un giallo sulla data di nascita dell’uomo: all’anagrafe risultava venuto alla luce il 28 marzo 1914, mentre la famiglia ha sempre festeggiato il compleanno il 25 marzo.

Probabilmente, i tre giorni di differenza sono da ricondurre alle difficoltà dell’epoca, quando per registrare i bebè appena nati al Comune i cittadini di Sarnelli dovevano affrontare un viaggio di una ventina di chilometri, attraversando il Monte Carmine.

I funerali di Vitantonio Lovallo si svolgeranno giovedì 17 settembre, alle 10.30, nella chiesa di San Vincenzo Ferrer a Sarnelli. Concluso il rito, la salma riposerà nel cimitero di Lagopesole.

Uomo e donna più anziani d’Italia: ecco chi sono

L’attuale decana d’Italia è Lucia Laura Sangenito. Ha 115 anni, è residente a Sturno (Campania) ed è nata il 22 novembre 1910. Dopo la morte di Lovallo, invece, l’attuale decano è diventato Angelo Peressini, nato il 2 luglio del 1917 e residente a San Daniele del Friuli: l’anziano ha 109 anni.