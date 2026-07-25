Vitello sfonda la recinzione del pascolo e scivola in una forra a Palaia, il video del salvataggio
Un vitello di 300 kg salvato dai vigili del fuoco con un elicottero dopo essere scivolato in una forra
Un vitello di 300 chili al pascolo a Palaia è scivolato dentro una forra, in una zona impervia, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero e un verricello per metterlo in salvo e riportarlo in superficie. Le squadre di soccorso hanno lavorato per ore per recuperare l’animale. Il bovino per cause ancora da chiarire ha sfondato la recinzione del pascolo e nel tragitto che ha intrapreso è scivolato in una forra, senza riuscire a risalire in superficie. I vigili del fuoco hanno concluso l’intervento circa cinque ore dopo. Il vitello è stato infatti recuperato con l’ausilio dell’elicottero del reparto volo di Cecina dopo averlo messo in sicurezza con un’apposita imbracatura e fasciatura per animali. Ha collaborato anche un veterinario per seguire tutte le fasi del soccorso. Una volta recuperato, l’animale è stato trasferito in zona sicura per poi essere consegnato al proprietario e al veterinario per le cure.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.