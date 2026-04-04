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È di un arresto e di un ingente sequestro di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Un cittadino tunisino di 25 anni è stato fermato mentre trasportava una busta contenente hashish e cocaina, destinata allo spaccio durante le festività pasquali. L’intervento è stato finalizzato a interrompere il flusso di droga verso il mercato locale.

Operazione antidroga nel centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Viterbo ha portato a termine, nella serata di giovedì scorso, una mirata attività investigativa rivolta alle principali piazze di spaccio del centro cittadino. Gli agenti hanno individuato un giovane tunisino che, con fare sospetto, si aggirava per le vie interne del centro storico trasportando una voluminosa busta.

Il sequestro della droga

Durante il controllo, la Polizia ha scoperto che la busta conteneva un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. All’interno sono stati rinvenuti 40 panetti di hashish per un peso complessivo di 4 kg, oltre a un involucro termosaldato con 310 grammi di cocaina. Il quantitativo sequestrato avrebbe potuto garantire un volume d’affari di oltre sessantamila euro nel periodo delle festività pasquali.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha permesso agli agenti di trovare e sequestrare un bilancino di precisione, strumento tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi, e banconote di vario taglio per un totale di oltre 5000 euro. Il denaro è stato ritenuto provento dell’attività criminosa legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto e le misure adottate

Il cittadino tunisino, regolarmente soggiornante in Italia, è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso di persone come le festività. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle aree urbane di Viterbo in vista delle festività pasquali, periodo in cui si registra un aumento della domanda di sostanze stupefacenti.

IPA