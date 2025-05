Viterbo, aggredisce la madre anziana in un locale pubblico: 48enne bloccato e denunciato dalla Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un uomo denunciato per aggressione e maltrattamenti il bilancio di un intervento della Polizia di Stato. Nella serata del 14 maggio, in un noto locale pubblico di Viterbo, un uomo in stato di escandescenza è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo sono intervenuti prontamente in soccorso di una donna anziana. La donna era stata picchiata dal figlio 48enne, che si trovava in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Resistenza e fermo

L’uomo ha opposto una strenua resistenza, cercando di colpire ripetutamente gli operatori. Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccarlo, permettendo ai sanitari di trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Rosa” di Viterbo.

Denuncia e provvedimenti

L’aggressore è stato denunciato in stato di libertà per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e maltrattamenti contro familiari. L’Autorità giudiziaria ha disposto, in via d’urgenza, la misura cautelare dell’Allontanamento dalla casa familiare.

