Due cittadini egiziani sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Viterbo. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di 170 grammi di hashish, trenta dosi di cocaina, una dose di eroina e oltre cinquemila euro in contanti. Gli arresti sono stati eseguiti nel Quartiere San Pellegrino, dove i controlli sono stati intensificati per contrastare il fenomeno dello spaccio.

Operazione della Polizia di Stato nel centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni sono stati rafforzati i controlli nel centro storico di Viterbo, con particolare attenzione al Quartiere San Pellegrino. Gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto un servizio mirato, che ha previsto attività di appostamento e pedinamento nelle vie del quartiere, al fine di individuare e reprimere episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto dei due cittadini egiziani

Durante l’operazione, la Polizia ha eseguito una perquisizione domiciliare in un appartamento situato nella zona, dove sono stati trovati due cittadini egiziani di 24 anni e 21 anni. All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto un quantitativo di sostanze stupefacenti pari a circa 170 grammi di hashish, trenta dosi di cocaina, una dose di eroina e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono stati sequestrati più di cinquemila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le misure cautelari dopo l’udienza di convalida

I due cittadini egiziani sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo l’udienza di convalida davanti al GIP presso il Tribunale di Viterbo, è stata disposta nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso le rispettive abitazioni, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

