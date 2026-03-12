Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state denunciate a Viterbo per imbrattamento di beni di interesse storico e artistico. I responsabili sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria dopo aver deturpato la facciata della Chiesa dei Santi Faustino e Giovita e alcuni edifici del centro storico con scritte a tema satanico, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Le indagini e l’individuazione dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino del 6 marzo, quando alcune scritte realizzate con vernice spray nera sono apparse sulla facciata della Chiesa dei Santi Faustino e Giovita, situata in Piazza San Faustino, e sui muri di alcune abitazioni del centro storico di Viterbo. Il contenuto delle scritte, caratterizzato da chiari riferimenti al satanismo, ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra i residenti del quartiere.

L’azione della Polizia di Stato

Le indagini sono state avviate tempestivamente dal personale della Digos della Polizia di Stato di Viterbo. Grazie anche all’analisi delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, gli agenti sono riusciti a identificare tre autori dell’azione vandalica. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia, sono stati denunciati per imbrattamento di beni di interesse storico/artistico.

I provvedimenti adottati

A seguito dell’identificazione, il Questore di Viterbo ha disposto, su istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, specifici provvedimenti nei confronti di due soggetti non residenti nel capoluogo. Per loro è stato emesso il foglio di via obbligatorio, che impone il rimpatrio al luogo di residenza e il divieto di ritorno nel comune. Inoltre, è stata applicata la misura di prevenzione dell’avviso orale, in considerazione dei numerosi precedenti penali dei destinatari.

Le misure di prevenzione

Il foglio di via obbligatorio prevede che il soggetto allontanato non possa fare ritorno nel comune dal quale è stato espulso, mentre l’avviso orale invita il destinatario a mantenere una condotta conforme al rispetto della legge. Questi strumenti sono stati adottati per prevenire ulteriori episodi di vandalismo e per tutelare il patrimonio storico e artistico della città.

