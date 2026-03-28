Viterbo, così colpivano negozi per cartucce da stampante: arrestati con la refurtiva
Due cittadini rumeni arrestati a Viterbo per furto aggravato: rubate cartucce per stampante per 400 euro. Vietato il ritorno in città per due anni.
Due cittadini rumeni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale del capoluogo. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, dopo che i due sono stati sorpresi a rubare cartucce per stampante per un valore di circa 400 euro.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 27 marzo. La Sala Operativa della Questura di Viterbo è stata allertata dal direttore di un negozio, che ha segnalato la presenza di due persone sospette. I soggetti, dopo aver sottratto della merce esposta, si sono allontanati rapidamente dal punto vendita.
L’arresto in flagranza e la refurtiva recuperata
Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute tempestivamente sul posto. Gli agenti hanno accertato che i due avevano già oltrepassato le barriere antitaccheggio, che si erano attivate al loro passaggio. Poco dopo, nelle immediate vicinanze del negozio, i poliziotti hanno rintracciato i sospetti e li hanno sottoposti a controllo.
Durante la perquisizione, sono state trovate in loro possesso cartucce per stampante, per un valore commerciale di circa 400 euro. La merce è stata riconosciuta dal commerciante come appartenente al suo negozio.
I provvedimenti a carico degli arrestati
I due cittadini rumeni, residenti nella Capitale, sono risultati già gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. Dopo le formalità di rito, sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.
Inoltre, a seguito di istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore ha disposto nei loro confronti il divieto di ritorno nel Comune di Viterbo per la durata di due anni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.