Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini rumeni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale del capoluogo. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, dopo che i due sono stati sorpresi a rubare cartucce per stampante per un valore di circa 400 euro.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 27 marzo. La Sala Operativa della Questura di Viterbo è stata allertata dal direttore di un negozio, che ha segnalato la presenza di due persone sospette. I soggetti, dopo aver sottratto della merce esposta, si sono allontanati rapidamente dal punto vendita.

L’arresto in flagranza e la refurtiva recuperata

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute tempestivamente sul posto. Gli agenti hanno accertato che i due avevano già oltrepassato le barriere antitaccheggio, che si erano attivate al loro passaggio. Poco dopo, nelle immediate vicinanze del negozio, i poliziotti hanno rintracciato i sospetti e li hanno sottoposti a controllo.

Durante la perquisizione, sono state trovate in loro possesso cartucce per stampante, per un valore commerciale di circa 400 euro. La merce è stata riconosciuta dal commerciante come appartenente al suo negozio.

I provvedimenti a carico degli arrestati

I due cittadini rumeni, residenti nella Capitale, sono risultati già gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. Dopo le formalità di rito, sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Inoltre, a seguito di istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore ha disposto nei loro confronti il divieto di ritorno nel Comune di Viterbo per la durata di due anni.

IPA