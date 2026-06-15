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Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e tre provvedimenti di espulsione a Viterbo. Gli interventi sono stati eseguiti nell’ambito di un’attività intensificata per contrastare il traffico di droga e l’immigrazione clandestina nel capoluogo viterbese.

Operazione antidroga: arrestato un uomo a Monterrazzano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, lo scorso 11 giugno, alle prime luci dell’alba, gli agenti della Squadra Mobile hanno portato a termine un’operazione mirata contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Monterrazzano. L’intervento è stato il risultato di un’attività info-investigativa che ha permesso di individuare un trentaquattrenne extracomunitario nascosto in un’area boschiva.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 500 euro in contanti e 60 dosi di cocaina, per un peso complessivo lordo di 160 grammi, oltre a 15 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio della droga, una piccozza, una batteria, un fornellino e altri oggetti utilizzati per il bivacco quotidiano.

Per questi fatti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Viterbo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Espulsioni di cittadini stranieri irregolari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi sono stati eseguiti tre provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, residenti nella provincia di Viterbo. Tra questi, uno è di nazionalità marocchina e due sono cittadini peruviani.

Il primo, già detenuto presso l’Istituto di pena Nicandro Izzo perché ritenuto responsabile di reati contro la persona e l’ordine pubblico, è stato considerato socialmente pericoloso e sottoposto alla misura alternativa dell’espulsione dallo Stato.

Gli altri due stranieri sono stati arrestati dai Carabinieri per furto. Da ulteriori accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione della Questura, è emerso che entrambi erano già destinatari di precedenti ordini di espulsione, ai quali non avevano ottemperato.

Il Questore ha quindi disposto il trattenimento dei due presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Bari e Roma – Ponte Galeria, dove sono stati condotti in attesa del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

IPA