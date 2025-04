Viterbo, stretta della Questura: 21 misure contro violenti, molesti e recidivi. C'è anche un piromane

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 9 provvedimenti di Divieto di Ritorno e 12 misure dell’Avviso Orale il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Viterbo. L’attività, svolta negli ultimi quindici giorni, ha mirato a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare la commissione di reati.

Provvedimenti emessi dalla Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Viterbo ha adottato numerosi provvedimenti nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi. Tra questi, 9 provvedimenti di Divieto di Ritorno nel capoluogo e in altri comuni della provincia, con durate variabili tra i due e i quattro anni.

Misure di prevenzione

In aggiunta, sono state emesse 12 misure dell’Avviso Orale, 2 Divieti di Accesso alle Aree Urbane (D.A.CUR – DASPO Urbano) e 7 Ammonimenti per violenza domestica. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori reati e garantire la sicurezza dei cittadini.

Interventi del Tribunale di Roma

Nell’arco dello stesso periodo, il Tribunale di Roma ha accolto 4 proposte per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Un trentenne residente in provincia è stato sottoposto a questa misura per due anni, con Divieto di Dimora nel Comune di Vejano e l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo, pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, aveva minacciato di morte i familiari e si era impossessato di denaro da una parrocchia, causando un incendio.

Restrizioni e obblighi

Al soggetto è stato imposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese, oltre a restrizioni come il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di associarsi a pregiudicati. La violazione di questi obblighi costituisce un delitto, punibile con la reclusione da uno a cinque anni.

