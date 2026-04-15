Vito Amato, l'attore che interpreta Mimmo nel Paradiso delle Signore: “Sogno di lasciare qualcosa di bello”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A ventiquattro anni si è ancora in quell’età sospesa in cui si cerca di capire chi si è, mentre il mondo prova già a dirti chi dovresti diventare. È un tempo fragile, pieno di entusiasmo e di paura, di slanci improvvisi e insicurezze che si infilano dappertutto. Vito Amato attraversa questo tempo con una consapevolezza rara. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Vito Amato parla del suo lavoro, ma in realtà parla continuamente di sé. Del bisogno di sentirsi all’altezza, della paura di essere giudicato, dell’ossessione di dover lavorare sempre di più per meritarsi un posto. Non c’è niente di costruito nelle sue parole. C’è un ragazzo che riflette molto, forse troppo, che ammette di avere una testa che viaggia continuamente e che sta cercando, giorno dopo giorno, di imparare a spegnerla. In questa conversazione non c’è la volontà di raccontare la cronaca leggera di un giovane attore che sta vivendo il primo momento importante della sua carriera. C’è qualcosa di più profondo. C’è il racconto di un ragazzo di ventiquattro anni che convive con la paura del giudizio, con il timore di non essere abbastanza, con l’ossessione di dover lavorare più degli altri perché sente di non potersi affidare soltanto al talento. Vito Amato ha un modo quasi disarmante di raccontarsi. Alterna il bisogno di proteggersi a quello di esporsi. Dice di avere una pelle da rinoceronte e un’anima da rosa. Dice di non volersi prendere troppo sul serio, ma allo stesso tempo ammette di vivere questo mestiere con una forma di ossessione che considera necessaria. Nel suo racconto c’è il tennis, sport individuale che gli ha insegnato il peso dei pensieri e della solitudine. C’è la camera piena di giochi, di Playmobil, di libri comprati e mai letti, quasi a custodire una parte infantile che non vuole abbandonare. C’è il mare, la moto, il bisogno di stare da solo per ritrovarsi. E poi c’è il dolore. Quello della perdita del nonno Mario, presenza fondamentale della sua vita, pittore, amante del teatro e primo complice artistico. È probabilmente il passaggio più delicato dell’intervista: il momento in cui Vito Amato racconta di avergli promesso, poco prima che se ne andasse, che tutto quello che avrebbe fatto dopo lo avrebbe dedicato a lui. Forse è proprio lì che si capisce davvero chi è Vito Amato. Non nel successo arrivato con Il Paradiso delle Signore, di cui a breve partiranno le rirese della prossima stagione, non nelle ambizioni, non nella paura di restare incasellato. Ma in quel bisogno ostinato di restare umano, fragile, permeabile. Di continuare a credere che si possa fare questo mestiere senza smettere di avere paura, senza smettere di dubitare, senza smettere di essere profondamente vivi.

Ho letto la sua nota biografica prima di quest’intervista e mi ha fatto anche sorridere, perché è scritta in modo molto ironico. Complimenti, perché non tutti riescono a esserlo. Questo è un tempo in cui molti si prendono troppo sul serio. Trovare qualcuno che sa scherzare su se stesso è quasi una boccata d’aria.

“Secondo me, quello dell’attore è un mestiere che richiede gioco. Prendersi troppo sul serio non aiuta. È un gioco serio, ma resta pur sempre un gioco. Gli inglesi usano il verbo to play, i francesi fanno lo stesso. Siamo sempre in quell’ambito. Dico sempre che bisogna affrontarlo con grande rispetto: rispettarsi, studiare, informarsi. Ma bisogna anche divertirsi. Faccio molto teatro e, alla fine di ogni spettacolo, non chiedo se sia piaciuto, ma se il pubblico si sia divertito. Vale sia per una commedia sia per un’opera tragica, perché secondo me anche nel dramma bisogna riuscire a divertirsi”.

Mimmo è il suo personaggio in Il Paradiso delle Signore. Sono quasi due anni, forse anche di più, che interpreta questo ruolo. Che cosa le sta dando e lasciando?

“Mimmo è stata la prima vera occasione che questo mondo mi ha dato. La prima opportunità concreta. Per anni, anche nelle lettere di ammissione alle accademie in cui non sono mai riuscito a entrare, scrivevo che tutto ciò che chiedevo era una possibilità. Una possibilità per mostrare ciò che potevo fare e offrire. Mimmo mi sta dando molta umanità, perché è un personaggio profondamente umano. Nel tempo, durante il lavoro di costruzione del personaggio, ho trovato diversi punti di contatto con lui. Mi piace sempre associare un animale a un personaggio. Parto da un’analisi molto distante e poi mi avvicino gradualmente. Mimmo lo vedo come una sorta di cane fedele, buono, ma capace, all’occorrenza, di mostrare carattere: riesce a diventare aggressivo nei momenti giusti e a restare lucido quando serve. L’umanità che mi sta trasmettendo è davvero tanta e lo sto riscontrando anche nelle persone che seguono il progetto. È un aspetto che si percepisce molto. All’inizio si è mostrato schivo, molto legato ad alcune idee e visioni tipiche dell’epoca, soprattutto della sua terra, la Sicilia. Però, andando più a fondo, emerge altro. Questo lato mi era stato anticipato già durante i provini: il suo percorso era chiaro fin dall’inizio. A un primo sguardo può sembrare una persona in un certo modo, perché si presenta così, ma in realtà nasconde molto altro. E infatti questo aspetto sta emergendo sempre di più. Ci siamo presi per mano e stiamo crescendo insieme”.

Che cosa significa crescere insieme a un personaggio? Interpretando Mimmo da anni, cresce anche come ragazzo e come uomo.

“Sicuramente ne risente la propria sfera più intima. La crescita personale è un momento molto delicato della vita, soprattutto nel passaggio dall’adolescenza alla prima età adulta, che è la fase in cui mi trovo, dato che ho 24 anni. Secondo me è un momento catartico, perché è proprio in questa fase che si definisce ciò che si sarà in futuro. Crescere davanti alla macchina da presa è una grande responsabilità. Non mi considero un personaggio pubblico né così famoso da dover essere necessariamente un esempio per i ragazzi. Ho colleghi che vivono una situazione molto più esposta e complessa della mia. Credo però che si debba essere un esempio a prescindere, per un principio morale ed etico: essere una brava persona, buona e giusta”.

Lei preferisce quando la recitazione le dà certezze o quando la spinge oltre, mettendola alla prova?

“La seconda. Come direbbero gli inglesi, è qualcosa di challenging, che ti mette davvero alla prova. L’augurio che faccio a me stesso è di riuscire a confrontarmi con personaggi sempre più diversi e sempre più complessi. Adesso sto lavorando a questo progetto, ma spero che possano arrivare opportunità che mi permettano di mostrare altri lati di me. Non soltanto il bravo ragazzo, ma anche un personaggio negativo o comunque distante da ciò che ho interpretato finora. Secondo me è proprio lì che si trova il vero banco di prova. Il rischio più grande, e anche la mia paura più forte, è restare incasellato in una sola tipologia di personaggio. Il mio obiettivo è riuscire a mostrare un’ampia gamma espressiva. In Italia ci sono attori straordinari. È quasi superfluo fare nomi, perché li conosciamo tutti. Alcuni, però, affrontano vere e proprie metamorfosi. È proprio questo che mi interessa: la trasformazione, la metamorfosi, l’irriconoscibilità. Qualche giorno fa ascoltavo un’intervista a Pierfrancesco Favino, che raccontava di amare ogni ruolo anche dal punto di vista fisico. Diceva di aver preso dieci chili per interpretare Buscetta, venti per un altro personaggio e di essere dimagrito per altri ruoli. Questo aspetto mi affascina molto. È il tipo di cinema che mi piacerebbe fare e a cui arrivare gradualmente”.

US: Francesca Alfano / Aurora Tv/ Banijay

Prima parlava della possibilità, del fatto che nelle lettere alle accademie chiedeva soltanto un’occasione. Però questa opportunità non arrivava. Come viveva quei rifiuti?

“All’inizio, ovviamente, non la prendevo bene, perché in alcuni casi mi è capitato di arrivare davvero vicino all’obiettivo. Le accademie vedono migliaia di candidati, davvero migliaia: tremila o quattromila ragazzi, e ne entrano circa dodici. Ho molti colleghi, anche al Paradiso, che hanno frequentato le accademie istituzionali di cui parlavamo. Ho quindi esempi concreti di persone che quell’opportunità sono riuscite ad averla. Vivevo quei rifiuti molto male, perché attribuivo a quel percorso un’enorme importanza e, quando non andava bene, mi sembrava che mi crollasse il mondo addosso. Da quando ho iniziato a lavorare, però, ho capito che esistono anche altre strade. Ho capito che ci si può formare in molti modi, non soltanto attraverso i percorsi istituzionali. Probabilmente, in quel momento, non ero ancora pronto. Forse non lo sarei nemmeno adesso, non saprei. Entrano in gioco così tanti fattori che è difficile prevedere come andrà, proprio come è difficile sapere in anticipo se un provino avrà successo. È un pensiero che cerco di ripetermi ogni volta che qualcosa va storto, nella vita come nel lavoro. Ovviamente ci resto male, ma poi bisogna anche essere onesti con se stessi: ho 24 anni e ho ancora tanto tempo davanti. L’amarezza, comunque, resta sempre. La frase che si sente ripetere più spesso è che bisogna provarci e poi dimenticare di averci provato. Se deve andare bene, andrà bene. Vale nel lavoro come nella vita. In fondo, il lavoro è spesso uno specchio di ciò che accade ogni giorno”.

Secondo lei, che cosa non hanno colto in lei quando non le hanno dato quella desiderata opportunità?

“Forse la sincerità. Forse non sono riusciti a cogliere la sincerità e la verità che porto con me. Alla fine, in questo mestiere, ognuno porta la propria verità. C’è chi la apprezza e chi no. È tutto molto soggettivo. A qualcuno puoi non piacere affatto, mentre qualcun altro può apprezzare molto quello che fai. Credo di aver incontrato entrambe le situazioni e di essermi confrontato con entrambe. Lo capisco e ci faccio pace, perché in questo mestiere si è sempre esposti al giudizio degli altri e bisogna essere forti anche sotto questo aspetto. Se inizi presto, questo lavoro ti costringe a maturare molto in fretta. Ho iniziato da adolescente. Ti porta a confrontarti non tanto con la cattiveria, perché non sarebbe il termine giusto, quanto con la durezza del mondo”.

Sfida, prova. Nel suo percorso personale, che ruolo ha avuto lo sport?

“Il primo sport che ho praticato, quello che mi ha fatto crescere prima di tutto il resto, è stato il tennis. Nel tennis si è soli. Non mi sono mai divertito meno, e ci tengo a dirlo, però questo sport ti abitua a stare da solo: non hai una squadra su cui contare o con cui confrontarti. In campo ci sei soltanto tu, insieme ai tuoi pensieri. Ho una mente che corre molto e tendo a giudicarmi continuamente. Anche nella recitazione ho dovuto imparare a tenere sotto controllo questo aspetto. Molti insegnanti ripetono che bisogna smettere di pensare e agire. Per me è stato fondamentale, perché spegnere il cervello, nella vita come nella recitazione, è importante. Bisogna riuscire a farlo, altrimenti i pensieri diventano troppo pesanti. Il peso del giudizio mi accompagna continuamente. Ho sempre avuto paura dell’errore e del fatto che gli altri potevano giudicarlo negativamente. Prima questo timore era ancora più forte. Adesso sto imparando a conviverci, sto crescendo e quei pensieri riesco a metterli da parte. Sto cercando di essere molto più istintivo. La recitazione che cerco, e che spero di poter praticare sempre di più, è la più istintiva e autentica possibile, libera da preconcetti e pensieri superflui. Il pensiero serve prima, durante l’analisi e nella preparazione, ma nel momento dell’azione non dovrebbe occupare troppo spazio. Bisognerebbe lasciarsi trasportare. Naturalmente questa è la mia visione”.

Che cosa la sta aiutando a essere più leggero con se stesso, mentre arrivano i risultati e cresce la sua identità?

“Probabilmente il fatto di prendersi meno sul serio. Bisogna prendersi meno sul serio. Non stiamo salvando vite, stiamo intrattenendo le persone. Facciamo sacrifici, certamente, ed è giusto che ciò che facciamo sia sempre fatto bene. Però il nostro obiettivo è far trascorrere bene un’ora e mezza di film, due ore a teatro o cinquanta minuti di una puntata di una serie. Far stare bene le persone in quel momento e magari lasciare anche qualche interrogativo. Mi piacerebbe molto riuscire a lasciare il pubblico con delle domande. Che escano dal cinema, spengano la televisione o lascino il teatro con qualcosa su cui riflettere. Quello sarebbe il massimo. Non credo che stiamo salvando vite, ma bisogna avere un enorme rispetto per ciò che facciamo, perché è un’arte a tutti gli effetti. Non bisogna sminuirla né ridurla a semplice intrattenimento. Però, certamente, non siamo medici”.

Lei ha iniziato presto a recitare. Nella sua vita c’è stato un momento preciso in cui ha capito di essere un attore?

“Questa è forse la domanda più complicata che mi abbia fatto finora. Per anni ci si pensa come a un allievo attore. Per molto tempo si dice: ‘Sono un aspirante attore’. Si aspira a esserlo. È sempre difficile individuare il momento in cui si inizia a definirsi attore, perché quella definizione può dartela solo lei stesso. Non c’è qualcuno che ti dice che da quel momento sei un attore. Posso dire che, oggi, questo cambiamento l’ho fatto. Fino a qualche tempo fa continuavo a definirmi un aspirante attore. Adesso invece mi definisco così e probabilmente ho iniziato a farlo circa un anno fa, quando mi sono ritrovato a finire le riprese di un progetto e subito dopo a iniziare le prove di un altro spettacolo a teatro. In quel momento ho pensato che avessi così tante cose da fare da poter vivere di quello che stavo facendo. Non chiedevo più la paghetta ai miei genitori, banalmente. Le cose stavano cambiando e quindi non stavo più aspirando a fare questo mestiere: lo stavo facendo davvero”.

In questo passaggio tra “aspiro” e “sono”, che ruolo hanno avuto l’ambizione?

“L’ambizione è stata fondamentale. Mi accompagna da quando ho capito che volevo fare questo mestiere, quindi intorno ai quattordici anni. Un mio compagno di classe mi diceva sempre che avevo i paraocchi come i cavalli: qualunque suggerimento ricevessi, restavo concentrato su quella strada. Forse è stata proprio l’ambizione a permettermi di restare su quella via maestra che non ho mai abbandonato. Forse ho pensato di lasciarla per un periodo molto breve, quando vedevo che le cose non andavano. Però ero anche un adolescente che continuava a ripetersi di aspettare, perché prima o poi sarebbe successo qualcosa. Quindi sì, l’ambizione è stata centrale. È il motore che ti sostiene durante gli ostacoli del percorso”.

Ha mai avuto paura che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“Sì. Però, almeno in questo momento della mia vita, non la considero una cosa negativa. Esistono esempi di ossessione che hanno portato alla grandezza. Non mi sto paragonando a nessuno, ma credo che l’ossessione possa battere il talento. Il talento, se non viene alimentato, non porta da nessuna parte. Non credo di avere talento, quindi devo puntare sul lavoro e su me stesso. Credo che, in questa fase della vita e della crescita, l’ossessione possa servire. Non per sempre, perché poi arriva una maggiore consapevolezza di sé. Io ancora non l’ho raggiunta. Secondo me, l’ossessione può convivere con il fatto di non prendersi troppo sul serio. Sono due aspetti distinti. Non prendersi troppo sul serio non significa non essere ossessionati. L’ossessione è pensare continuamente a ciò che si fa e stare bene dentro quel pensiero. Il rischio del prendersi troppo sul serio è che questo possa far stare male, o far entrare troppo dentro un personaggio. Bisogna sempre ricordarsi che, quando finisce il lavoro su un personaggio, esiste anche una vita privata. Le due dimensioni non devono interferire tra loro: è proprio lì che si vede la bravura di un attore. Quando il regista dice ‘stop’ o quando si torna a casa dopo una giornata di prove, bisogna tornare alla propria vita. Si può essere ossessivi, ma senza prendersi troppo sul serio, altrimenti si rischia di farsi del male”.

Dice di non credere di avere talento. Chi le ha fatto pensare questo?

“Nessuno. È una convinzione che nasce da me. Ho sempre visto coetanei arrivare più facilmente di me a determinati risultati. Credo che il talento sia la facilità con cui si raggiungono certi livelli interpretativi. Non parlo della facilità nel trovare un ruolo o un progetto. Mi riferisco proprio al piano interpretativo. C’è chi riesce ad arrivare più facilmente a certi risultati. Io invece credo di dover lavorare molto di più su me stesso. Però non penso che tutto si riduca all’ottenere lavori. Lessi un libro di un insegnante di recitazione e poi me lo disse anche una mia amica, che oggi lavora come intimacy coordinator. Fu una conversazione molto importante per me. Mi disse che si è attori sempre, anche quando non si lavora. Quindi bisogna essere sempre presenti in ciò che si fa. Si è attori indipendentemente dai progetti che arrivano. Secondo me il talento emerge soprattutto in laboratorio, durante il lavoro. Lo vedono gli insegnanti e i colleghi. È qualcosa che resta dietro le quinte”.

A proposito di insegnamento e recitazione, c’è una frase di Stella Adler che cito spesso: diceva che l’attore deve conservare una pelle da rinoceronte e un’anima da rosa. Che vuol dire secondo lei?

“Forse consiste nel conservare un ‘cuore di panna’ protetto da una scorza resistente. Stella Adler, con tutte le sue riflessioni, per me è un genio assoluto: la adoro. Lei lavora molto sull’immaginazione. Ho parlato con diversi colleghi che hanno abbracciato il suo metodo ed è un approccio molto impegnativo. Questa pelle da rinoceronte probabilmente consiste nel non lasciarsi ferire dagli aspetti negativi della vita. Il rinoceronte ha una corazza dura, ma dentro bisogna conservare quell’anima da rosa. È bellissimo avere un’anima buona e pura, ma mostrarsi forti all’esterno”.

Professionalmente, qual è l’aspetto che potrebbe ferirla di più?

“Sentirmi dire apertamente che questo lavoro non è adatto a me. Fortunatamente nessuno me l’ha mai detto in modo così esplicito. Però forse è l’unica frase che potrebbe ferirmi davvero, perché su questo ho investito tantissimo”.

Lei dice spesso che tutto è nato quasi per gioco, anche grazie alla famiglia. Quanto conta il sostegno familiare in un percorso come il suo?

“Tantissimo. Ci sono tutte le difficoltà del caso: è una vita precaria, piena di paure e di incertezze. Però sono molto felice, perché vedo i miei genitori fieri di me. Ne parlano spesso con gli altri e lo fanno con grande orgoglio. Probabilmente, se non avessi avuto quei genitori, non mi sarei neppure avvicinato a questo mondo. Alla fine, tutto nasce anche dall’ambiente in cui cresciamo. Nasce dall’educazione che riceviamo. Ne sono profondamente convinto: siamo tutti il risultato di ciò che abbiamo vissuto”.

Che cosa aveva sottovalutato di questo lavoro?

“La fiducia. È difficile capire di chi ci si possa fidare davvero, senza secondi fini. Le persone di cui posso fidarmi le ho trovate, e posso dire sinceramente che alcune sono diventate anche amici. Ma non è scontato. Puoi passare tantissimo tempo con qualcuno, condividere molto, ma non sapere mai fino in fondo che cosa pensa davvero. Magari ti sta aiutando, tu stai aiutando lui, ma non sai mai quali siano le sue reali intenzioni. Soprattutto in questo ambiente. Perché c’è sempre l’idea che uno possa prevalere sull’altro. È un aspetto che mi mette molta tristezza e anche molta paura. Oggi sono tantissimi quelli che vogliono fare gli attori. Nascono scuole di recitazione, laboratori e corsi ovunque. Solo a Napoli ce ne sono centinaia. Anche lì si aprirebbe un altro discorso: capire di chi fidarsi e chi sia davvero preparato”.

Che cosa sogna da artista oggi?

“Fino a qualche tempo fa avrei risposto semplicemente che il mio sogno era vivere di questo lavoro. Adesso forse il mio sogno è lasciare qualcosa a questo mestiere, qualcosa di bello. Perché, se lo fai, significa che hai lavorato bene. E il mio obiettivo è sempre quello di fare bene: voglio fare bene e voglio divertirmi. Altrimenti non avrei scelto questo mondo”.

Che rapporto ha con Napoli e con Pompei, la cittadina in cui è nato?

“Un rapporto viscerale. Le mie radici sono tutto. Probabilmente ci ho costruito sopra metà della mia vita. La mia tesi di laurea è dedicata a Eduardo De Filippo. Sono cresciuto guardando quella tradizione e ispirandomi a essa. Alcuni degli attori che considero punti di riferimento sono Massimo Troisi, Totò ed Eduardo De Filippo. Qualcuno potrebbe pensare che un napoletano citi sempre loro. Però chi viene da fuori forse non comprende davvero l’importanza che queste figure hanno avuto per chi è cresciuto in Campania. Pompei dista una ventina di chilometri da Napoli, ma io trascorro le mie giornate soprattutto a Napoli, per lavoro, amicizie e vita quotidiana. Uno dei miei obiettivi è riuscire a lavorare nel cinema o in televisione usando il mio dialetto. L’ho già fatto a teatro e continuo a farlo: vorrei riuscire a restituire autenticità attraverso il mio dialetto. Napoli, in questo momento storico, sta vivendo una fase straordinaria. Sia dal punto di vista turistico sia da quello lavorativo. Nel cinema e nella televisione ci sono produzioni continue. Anche per questo mi piacerebbe raccontare la verità attraverso il mio dialetto. Abbiamo una tradizione incredibile e continuo a studiarla, perché mi interessa moltissimo”.

C’è una parola napoletana che mi viene spiegata ogni volta in modo diverso: “cazzimma”. Per lei che cos’è?

“Per me è il fuoco, quello che arde dentro. Molti la intendono in senso negativo, come quando una persona compie un gesto cattivo e si dice che ‘tiene la cazzimma’. Però può riferirsi anche a chi riesce a fare qualcosa di difficile, a chi ha dentro quella forza. Secondo me il fuoco brucia, ma allo stesso tempo scalda. Per questo ha una doppia valenza”.

Se la sua stanza potesse raccontare qualcosa di lei, che cosa direbbe?

“Direbbe che mi piace ancora giocare. La mia stanza è ancora piena di giochi. Non ho mai abbandonato quelli della mia infanzia. Ho moltissimi Lego, ma mi sono sempre annoiato a montarli e quindi non li assemblavo mai da solo: mi facevo aiutare. Adoravo tanto i Playmobil, che erano il corrispettivo dei Lego ma senza montaggio: li preferivo proprio per tale motivo. Oggi ho anche tanti libri. Sono un accumulatore seriale: appena vedo un libro che mi interessa, lo compro. Però leggo poco. Mi piace averli, quasi più che leggerli: è strano. Guardandomi intorno vedo scaffali pieni di modellini di supereroi. Forse è ancora tutto molto infantile, ma non ho mai voluto smontare quella stanza. Forse anche per conservare quell’infanzia e quell’innocenza. Sto spesso fuori per lavoro, magari un anno a Roma e poi torno a casa per uno o due mesi: la mia stanza è anche un rifugio. Mi ricorda da dove vengo e da dove sono partito. È il bambino che è ancora lì”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che ha riservato a se stesso?

“Mi piace farmi dei regali. Materiali oppure no. Per me la tenerezza è anche semplicemente concedermi una passeggiata. Ho il mare vicino casa e da poco ho preso una moto. Mi piace salirci e andare da solo sul lungomare. Ci sono attività che mi piace fare anche da solo. Mi piace stare con le persone giuste, ma mi piace anche stare da solo. Mi piace andare a teatro da solo: lo faccio spesso. Organizzarsi con gli altri è complicato e, se aspetto tutti, rischio di non andarci. Anche al cinema, d’estate, vado spesso da solo per non perdermi un film che voglio vedere. Però forse l’ultimo vero gesto di tenerezza che ho avuto verso me stesso è stato, in un momento delicato della mia vita, circa un mese fa: dirmi semplicemente che ce l’avrei fatta. Non era un bel periodo”.

Perché?

“Ho perso mio nonno, che per me era una presenza fondamentale. Era un amico, un confidente. Anche parlarne per me è un modo per ricordarlo. Si chiamava Mario. Era un grande amante dell’arte. Dipingeva ed era molto prolifico. Abbiamo migliaia di suoi quadri. Era anche un attore amatoriale e il teatro gli piaceva molto. Aveva una profonda conoscenza del teatro napoletano. Poco prima che se ne andasse gli ho sussurrato che tutto quello che avrei fatto da quel momento in poi lo avrei dedicato a lui. Anche quest’intervista”.

È stata la prima grande perdita della sua vita?

“Sì. Anche se ero consapevole di quello che stava accadendo e avevo cercato di prepararmi psicologicamente, non ero pronto. Non ho mai affrontato davvero questa perdita, quindi anche per me è difficile parlarne. Anzi, non è difficile: mi fa piacere farlo”.

Nella sua stanza ci sono degli specchi?

“Sì, ma uno nascosto dietro la porta. Mi capita di guardarmi ma non mi sono mai considerato particolarmente piacente o bello secondo i canoni estetici. Per me la bellezza è oggettiva, mentre il gusto è soggettivo. In questo momento, però, sto molto bene con me stesso. Sono in pace. Bisogna fare pace con i propri limiti e trasformarli in punti di forza. Non dobbiamo essere tutti modelli: altrimenti faremmo un altro mestiere. E poi, tornando a quello che dicevo prima, vorrei sempre trasformarmi. Non vorrei mai essere incasellato in ciò che è Vito. Quando interpreto un personaggio, vorrei che Vito scomparisse. Mi piacerebbe che chi guarda qualcosa che ho fatto si dimenticasse di me e vedesse soltanto il personaggio”.