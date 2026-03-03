Vito Coppola accusa Signorini nella puntata di Falsissimo, YouTube l'oscura e Fabrizio Corona la pubblica su X

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabrizio Corona ha pubblicato su Youtube una nuova puntata di Falsissimo, intitolata “La resa dei conti”, con nuove accuse ad Alfonso Signorini lanciate dal personal trainer Vito Coppola. La piattaforma, successivamente, ha oscurato il video ma l’ex “Re dei Paparazzi” ha ripubblicato la puntata sul social network X.

La puntata di Falsissimo di Corona e le nuove accuse a Signorini

Nella serata di lunedì 2 marzo, su Youtube è stata pubblicata la nuova puntata di Falsissimo, lo show web di Fabrizio Corona.

L’episodio 22, intitolato “La resa dei conti“, ha svelato nuove accuse all’indirizzo di Alfonso Signorini, lanciate dal personal trainer Vito Coppola, in riferimento anche a presunti tentativi di avvicinamenti fisici.

ANSA

Corona, in un passaggio della puntata, ha fatto riferimento alla “violenza per abuso di autorità, ovvero la violenza di chi induce taluno, in condizioni di difficoltà rispetto al reo, a compiacerlo nei comportamenti anche di tipo sessuale perché contemporaneamente gli fa balenare la possibilità di vantaggi, di miglioramenti delle sue condizioni di vita, così inducendolo a fare ciò che non vorrebbe”.

Oscurata la puntata di Falsissimo su Youtube: la reazione di Corona

Il video dell’episodio 22 di Falsissimo di Fabrizio Corona, intitolato “La resa dei conti” e incentrato sulle nuove accuse rivolte ad Alfonso Signorini dal personal trainer Vito Coppola, è stato oscurato da Youtube dopo la pubblicazione.

In risposta alla decisione di Youtube di oscurare il video, Fabrizio Corona ha ri-caricato la puntata del suo show sul social network X.

Lo sfogo dell’ex “Re dei Paparazzi”: “Ci hanno buttato giù la puntata nonostante sia prevista un’udienza d’appello il 19 Marzo che potrebbe rettificare l’ordinanza del giudice Pertile”.

Ancora Fabrizio Corona: “La gente vuole sapere”. E poi: “La censura non ci fermerà“.

Alfonso Signorini ha detto addio a “Chi”

Alfonso Signorini, intanto, con un editoriale pubblicato sull’ultimo numero di Chi, ha annunciato l’addio al settimanale di cui è stato direttore dal 2006 al 2023, anno in cui ne era diventato direttore editoriale.

Sui motivi della sua decisione, “concordata a ottobre con l’azienda”, Signorini ha tenuto a precisare che il caso Corona e la denuncia per violenza sessuale ed estorsione nei suoi confronti di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione 2021-2022, non hanno avuto alcuna influenza sulla sua scelta.

Signorini, nell’editoriale, ha scritto: “Esiste e continuerà a esistere un mondo meraviglioso da raccontare, ma c’è anche uno squallido sottoscala fatto da chi vive ai margini e si nutre di menzogne e cattiverie. Uno sottoscala fatto anche da chi assiste a crimini e calunnie mostruose con un ghigno, una ironia o, peggio ancora, con un silenzio che delinque quanto il crimine stesso”.