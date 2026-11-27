Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sul tetto dei garage di un condominio nel centro di Lecce è stato trovato il cadavere di un uomo di 46 anni, Vito Leonardo De Palma, professione avvocato. La scoperta è stata fatta nella mattinata di venerdì 27 novembre. L’edificio in cui è stato rinvenuto il corpo del legale, che è precipitato dal sesto piano, sorge tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro.

Piazza Mazzini, Lecce: cadavere sul tetto di un condominio

Non appena è stata notata la salma del 46enne, come riporta LeccePrima, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Ai soccorsi non è rimasto altro da fare che constatare il decesso, mentre i pompieri si sono subito attivati per recuperare il cadavere e gli agenti hanno iniziato ad effettuare gli accertamenti, affiancati dal personale della Polizia Scientifica.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Si sta cercando di risalire alla dinamica esatta relativa all’episodio partendo da un punto fermo, ossia che Vito Leonardo De Palma è deceduto dopo essere caduto dal sesto piano della palazzina.

Non si tratterebbe né di suicidio né di omicidio

Secondo una prima ricostruzione non si tratterebbe di un gesto estremo e nemmeno di un omicidio. La prima ipotesi formulata dagli inquirenti, riferisce ancora LeccePrima, è che nella tragedia non sarebbero coinvolte persone terze. Alla base del decesso ci sarebbe un tentativo da parte dell’avvocato di rientrare nella propria abitazione.

Si presuppone che il 46enne sia rimasto chiuso fuori casa senza le chiavi. Avrebbe quindi provato a raggiungere l’interno dell’appartamento passando da un cornicione del palazzo, nella parte interna.

Durante questa operazione avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto per diversi metri. L’impatto con il tetto del garage sarebbe stato fatale.

L’allarme lanciato da una residente della palazzina

Ad accorgersi del cadavere per prima è stata una residente del condominio, dopo essersi affacciata dal balcone della propria abitazione e aver notato la sagoma immobile del legale sul solaio dei box auto.

La donna ha subito chiamato i soccorsi, che in pochi minuti hanno raggiunto lo stabile senza però poter fare nulla, se non constatare il decesso. Sul caso stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile e la scientifica, a cui spetta il compito di confermare la natura accidentale del dramma.