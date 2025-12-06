Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori ai danni di una conoscente: questa la decisione della Questura di Frosinone nell’ambito delle attività di prevenzione contro la violenza di genere. Il provvedimento è stato adottato nei giorni scorsi, dopo la segnalazione dei Carabinieri di Monte San Giovanni Campano e un’attenta istruttoria da parte delle autorità competenti.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone ha portato avanti un’attività di prevenzione mirata al contrasto della violenza di genere. In questo contesto, è stato emesso un provvedimento amministrativo di ammonimento nei confronti di un uomo di 60 anni, residente nell’hinterland frusinate, accusato di aver messo in atto azioni persecutorie nei confronti di una donna.

La segnalazione e l’istruttoria

L’intera vicenda ha avuto origine da una segnalazione arrivata dalla Stazione dei Carabinieri di Monte San Giovanni Campano. Dalla segnalazione sono emerse reiterate condotte persecutorie che hanno visto come vittima una donna, perseguitata da un uomo a lei conosciuto. La vittima, preoccupata per la propria sicurezza, ha richiesto l’intervento delle autorità, dando così il via a un’istruttoria approfondita da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone.

Il provvedimento del Questore

Al termine dell’istruttoria, il Questore della Provincia di Frosinone, Dr. Stanislao Caruso, ha deciso di emettere il provvedimento di ammonimento previsto dalla normativa per la prevenzione e il contrasto delle condotte persecutorie. Tale misura amministrativa è stata adottata per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di molestie o atti persecutori.

Le misure adottate e le opportunità offerte

L’uomo destinatario dell’ammonimento è stato formalmente invitato ad astenersi da qualsiasi ulteriore molestia nei confronti della donna. Inoltre, è stato informato della possibilità di partecipare a percorsi di consapevolezza e supporto predisposti presso la sede del Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL di Frosinone. Questi percorsi sono pensati per favorire una maggiore consapevolezza delle proprie azioni e prevenire la reiterazione di comportamenti lesivi nei confronti di terzi.

