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È stato eseguito un arresto per tentato omicidio a Vittoria. Un giovane di 22 anni è stato fermato dai Carabinieri, dopo essere stato identificato come presunto responsabile dell’aggressione a un venditore ambulante di nazionalità straniera, colpito all’addome con un coltello. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’analisi delle immagini di videosorveglianza hanno permesso di risalire rapidamente all’autore del gesto, che è stato poi trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Le indagini dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è consumato in serata, nei pressi di un esercizio commerciale situato nel centro di Vittoria. Un venditore ambulante, cittadino straniero, è stato improvvisamente avvicinato da un giovane del posto. Dopo un breve scambio di parole, il ragazzo ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito la vittima con un fendente all’addome, per poi darsi rapidamente alla fuga.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni della vittima

La vittima dell’aggressione è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso locale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, il venditore ambulante si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie.

Non appena ricevuta la segnalazione, i Carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’aggressione e hanno avviato le indagini. L’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale ha consentito agli investigatori di identificare con certezza il presunto autore del gesto. Sono così partite le ricerche, che si sono protratte senza sosta fino all’individuazione del veicolo su cui viaggiava il sospettato.

Le conseguenze giudiziarie per il giovane arrestato

Il giovane di 22 anni è stato dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice delle Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

IPA