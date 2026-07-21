Vittoria dei Mondiali con beffa dazi sul montepremi per la Spagna, doppia tassa e quota ridotta ai giocatori
Doppia beffa per la Spagna dopo la vittoria dei Mondiali 2026, il montepremi potrebbe essere ridotto a causa dei dazi
La vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 potrebbe diventare una beffa per quanto riguarda il montepremi da incassare. I calciatori potrebbero infatti subire una riduzione significativa degli importi a causa della doppia tassazione applicata negli Stati Uniti e che riguarda gli sportivi professionisti.
- Spagna vittoria ai Mondiali 2026, montepremi colpito dai dazi
- Cos’è la jock tax
- Perché la Federazione spagnola può evitare il taglio più pesante
- Quanto possono perdere i giocatori della Spagna
Spagna vittoria ai Mondiali 2026, montepremi colpito dai dazi
Secondo quanto riportato da SkyTg24, il nodo riguarda la tassazione statunitense sugli atleti stranieri che hanno prodotto reddito sportivo durante il torneo.
Il sistema fiscale può incidere sui premi individuali attraverso due livelli.
Il primo è quello federale: gli atleti stranieri che gareggiano negli Stati Uniti e guadagnano grazie alle proprie prestazioni possono essere soggetti a ritenute fiscali.
L’entità della trattenuta dipende dagli accordi fiscali tra gli Stati Uniti e il Paese di residenza dell’atleta.
In alcuni casi, la tassazione può arrivare fino al 30%.
Il secondo livello è statale.
Qui entra in gioco la cosiddetta jock tax, una tassa applicata in molti Stati americani.
Cos’è la jock tax
La jock tax è una forma di tassazione applicata agli sportivi professionisti per i redditi maturati nello Stato in cui si svolge una partita, una gara o una competizione.
Il principio è che l’atleta debba pagare una quota di imposte nel luogo in cui ha prodotto quel reddito.
Nel caso dei Mondiali 2026, molte partite si sono giocate proprio negli Stati Uniti compresa la finale Spagna Argentina.
Questo può rendere più pesante il carico fiscale sui premi destinati ai giocatori, soprattutto per chi ha disputato partite decisive in territorio statunitense.
Perché la Federazione spagnola può evitare il taglio più pesante
La tassazione non colpirebbe direttamente il premio versato alla Federazione nello stesso modo in cui può incidere sugli assegni dei singoli atleti.
La Spagna, secondo la ricostruzione, potrebbe richiedere un’esenzione fiscale prevista negli Stati Uniti per soggetti senza scopo di lucro.
Questo permetterebbe alla Federazione di evitare una forte riduzione dell’importo lordo da 50 milioni di dollari.
Il problema principale riguarda invece la quota eventualmente distribuita ai calciatori.
In quel caso, i premi individuali possono essere considerati redditi prodotti grazie alla prestazione sportiva negli Stati Uniti.
Per i giocatori, quindi, il bonus potrebbe essere ridotto prima dalla tassazione americana e poi dalle regole fiscali del Paese di residenza.
Quanto possono perdere i giocatori della Spagna
L’importo netto dipende da diversi fattori: accordi fiscali internazionali, residenza del calciatore, Stato americano in cui è stato prodotto il reddito, quota di premio ricevuta e modalità di pagamento stabilite dalla Federazione.
Per questo non esiste una cifra unica valida per tutti i giocatori.
La possibile trattenuta federale fino al 30%, sommata alla tassazione statale e alle imposte nel Paese di residenza, può però ridurre in modo rilevante il premio effettivamente incassato.
La vittoria mondiale vale 50 milioni di dollari per la Federazione, ma la quota destinata ai calciatori può subire tagli fiscali significativi.